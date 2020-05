Megérkezett a Windows Terminal 1.0

Elkészült a Windows Terminal első stabil főverziója, a nyílt forrású alkalmazás 1.0-s kiadását a vállalat a Build konferencián leplezte le. A terminálapp stabil verzióját megelőző utolsó, 0.9-es Preview variáns még februárban futott be, most pedig végre a terminált az előzetes verzióktól ódzkodó felhasználók is igénybe vehetik.

Ahogy azt a korai verziókból is megszokhattuk, a Windows Terminalban tabokba és ablakszekciókba rendezve lehetőség van többféle shellt igénybe venni, a PowerShellől a különböző Linux disztribúciókhoz tartozó WSL felületekig. A terminálban tetszőleges parancssoros alkalmazások futtathatók, amelyekhez egyedi profilok is készíthetők, az adott appal kapcsolatos igényekhez szabva. A WSL-ben használt Linux disztribúciókhoz, illetve az adott számítógépre telepített további PowerShell verziókhoz a Windows Terminal automatikusan létrehozza a dedikált profilokat.

Száz új fejlesztőt keres a Docler, akár 2,5 milliós fizetéssel (x) A IT szektorban is kimagasló bérezéssel keresi a legjobb magyar fejlesztőket a Docler Holding - nem csak a hazai irodákba. A IT szektorban is kimagasló bérezéssel keresi a legjobb magyar fejlesztőket a Docler Holding - nem csak a hazai irodákba.

Száz új fejlesztőt keres a Docler, akár 2,5 milliós fizetéssel (x) A IT szektorban is kimagasló bérezéssel keresi a legjobb magyar fejlesztőket a Docler Holding - nem csak a hazai irodákba.

A szöveges tartalmak rendereléséhez a Windows Terminal GPU-s gyorsítást használ, és a Unicode és UTF-8 karaktereket is támogatja, így akinek éppen úgy hozná a kedve, emojikat is megjeleníthet a terminálban. A csomagban ott van a Microsoft legújabb, Cascadia Code betűtípusa is, alapértelmezetten pedig az app a Cascadia Monót használja. A felület széles körben testreszabható, áttetsző háttérrel vagy akár egyedi háttérképekkel, betűtípusokkal, színsémákkal, valamint saját billentyűkombinációk is beállíthatók az egyes funkciókhoz.

A terminálalkalmazás a stabil verzió megjelenésével párhuzamosan egy Preview csatornát is kap, amelyen a szoftver még fejlesztés alatt álló új funkciói is kipróbálhatók. Az első Preview kiadás már letölthető GitHubról és a Microsoft Store-ból, júniustól pedig havi frissítések is várhatók hozzá. A Windows Terminal 1.0 stabil verziója a Preview-hoz hasonlóan beszerezhető a projekt GitHub oldaláról vagy a Microsoft Store-ból, a havi frissítések itt júliustól érkeznek. A Microsoft továbbá egy dokumentációs oldalt is indított a Windows Terminalhoz, ahol részletesen leírja annak beállítási és testreszabási lehetőségeit és funkcióit.