Elérte az ötmillió előfizetőt a Facebook Workplace

Az elmúlt hónapokban rohamtempóban hízott a különféle kollaborációs alkalmazások felhasználóbázisa, legyen szó a Microsoft Teamsről, a biztonsági fiaskói mellett is hasító Zoomról vagy a Slackről - de nincs ez máshogy a Facebook Workplace esetében sem, amely a közösségi óriás szerint mára elérte az ötmilliós fizető felhasználószámot. A szolgáltatás tavaly októberben hárommillió előfizetőnél járt, a koronavírus járvány miatti távmunka miatt azonban láthatóan felgyorsult a bázis növekedése.

A mérföldkövet a vállalat új funkciókkal ünnepli, kezdve a Workplace Rooms videomeeting szolgáltatás bejelentésével. Utóbbi a nemrég rajtolt Messenger Rooms vállalati verziója, néhány plusz biztonsági megoldással kiegészítve. A Workplace Rooms a konzumer verzióhoz hasonlóan egyszerre maximum 50 résztvevőt támogat, akik asztali PC-ről, okostelefonról vagy akár a Facebook Portal okoskijelzőiről is bejelentkezhetnek. Workpace fiókra csak a meeting indítójának van szüksége, a többiek a hívás linkjének birtokában csatlakozhatnak ahhoz - a szobákat pedig az adminisztrátorok igény szerint le is zárhatják, meggátolva a későbbi, potenciálisan illetéktelen bekapcsolódást. Így a cég már élesen szembehelyezkedik a fentebb sorolt riválisokkal, és a vállalati videokonferencia-szegmensből is igyekszik kihasítani a maga szeletét.

Ezzel párhuzamosan a Facebook Work Groups funkciója is elérhetővé válik, amely kifejezetten a munkahelyi felhasználói csoportok létrehozását teszi lehetővé a közösségi oldalon. Noha ez nem képezi szorosan a Workplace részét, a megoldással a vállalat igyekszik a mezei Facebook felhasználóknak is ízelítőt adni, hogy milyen a szolgáltatást munkahelyi ügyekben is bevetni - ezzel a cég későbbi potenciális Workplace ügyfeleket toborozna.

A Workplace-hez is elérhető lesz továbbá a Facebook Live Producer megoldása, amely az élő közvetítésekhez biztosít egy sor extra funkciót azok professzionálisabb megjelenése érdekében, mint az élő kérdőívek, a különböző grafikus elemek megjelenítése vagy az automatikus feliratozás és fordítás. Ez utóbbi jelenleg angol, francia, német, olasz, portugál és spanyol nyelveken használható.

Mindezek mellett említést érdemel az Oculus for Business rajtja is: utóbbi a vállalat VR headseteinek és platformjának kifejezetten nagyvállalati ügyfeleknek szánt kiadása, amelyet főként betanítási feladatokra és VR kollaborációs projektekhez szán - a vállalat szerint a platformhoz már több mint négyszáz külső szoftverbeszállító biztosít termékeket.b