400 millió dollárért veheti meg a Giphyt a Facebook

Felvásárolja az egyik legismertebb animált GIF platformot, azaz a Giphyt a Facebook. A bekebelezett vállalat szolgáltatásával a Facebook üzenetküldőiben és számos egyéb közösségi alkalmazásban is találkozhattunk, annak folyamatosan bővülő, kereshető mozgókép-adatbázisából a chatalkalmazásokban küldhetnek egymásnak tartalmakat a felhasználók.

Bár az akvizíciót a Facebook is megerősítette, a felek nem árulták el a megállapodás pontos részleteit - az Axios értesülései szerint azonban a közösségi óriás nem kevesebb mint 400 millió dollárt csengethet ki a 2013-ban alapított Giphyért. A felvásárlás lezárultával a Giphy csapata az Instagramhoz csatlakozik, és új integrációit is a platformra koncentrálja, ugyanakkor a tervek szerint megtartja jelenlegi márkanevét, illetve létező szolgáltatásai is változatlanul elérhetők maradnak. A Giphy mozgóképei jelenleg a Facebook termékei mellett a Tinder, Slack, iMessage és sok más alkalmazás felületéről is elérhetők.

Az egyelőre kérdéses, mennyire lesz zökkenőmentes a felvásárlás, annak kapcsán ugyanis versenyügyi aggályok is felmerültek, amelyeknek több egyesült államokbeli szenátor is hangot adott. Ahogy a The Verge-nek nyilatkozó Josh Hawley szenátor fogalmaz, addig nem lenne szabad a Facebooknak új felvásárlásokat indítania, amíg a cég korábbi üzletei kapcsán versenyügyi vizsgálat alatt áll. A szenátor szerint a Giphy akvizíciójával a közösségi óriás célja, hogy még több adatot gyűjthessen be felhasználóiról.

Az egészen biztos, hogy a felvásárlással a cég hatalmas mennyiségű felhasználói adathoz jut hozzá, ugyanis ahogy a Forbes is írja, a Giphy mintegy 700 millió napi aktív felhasználóval rendelkezik. A Giphy sokféle adatot gyűjt a felhasználókról, miután a szolgáltatásban pontosan követhető, hogy melyik GIF milyen érzelmet, reakciót fejez ki, illetve az egyes elküldött tartalmaknál azt is képes követni a cég, hogy azok kinek és milyen felületen lettek elküldve. Értelemszerűen a mozgókép-adatbázis keresőjében végzett leütéseket is rögzíti a cég, a Giphy appokba történő integrálásakor pedig az hozzáférést kap az adott eszközök egyedi azonosítóihoz is. Mindez a Faceboonak nagyban segítheti a felhasználók követését és szokásaik feltérképezését.

Azt valószínűleg nem kell ecsetelni, hogy a Facebook renoméja az adatok kezelését illetően nem túl fényes, tavaly egymást érték a cég botrányai, már márciusban kiderült, hogy a vállalat belső rendszerein jelszavak millióit tárolta titkosítás nélkül, amelyekhez több tízezer alkalmazottja fért hozzá. Nem sokkal később az oldalról felhasználói adatok szivárogtak ki, majd a gyerekeknek szánt Messenger Kidsről derült ki, hogy jóváhagyás nélküli chatelést is lehetővé tett a kiskorúak számára.

Júliusban amerikai kereskedelmi bizottság 5 milliárd dolláros büntetést rótt ki a Facebookra, katasztrofális adatkezelési gyakorlata miatt, augusztusban pedig fény derült rá, hogy a cég alvállalkozói Messenger hangüzeneteket hallgattak meg a felhasználók tudta nélkül. Ezt követően szeptemberben az oldal több százmillió felhasználójának telefonszáma szivárgott ki. Novemberben mintegy száz fejlesztőről derült ki, hogy illetéktelenül fértek hozzá Facebook csoportadatokhoz. Decemberben Magyarországon is ütős bírságot kapott a cég, a GVH 1,2 milliárd forintra büntette fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlata miatt.