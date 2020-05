E-kereskedelmi platformmá vált a Facebook

Kedden elindította új e-commerce szolgáltatását a Facebook. A Facebook Shops révén a céghez tartozó közösségi szolgáltatások felületén üzemeltethetnek webáruházat a vállalkozások. A Facebook Shops indulása a cég szerint jelen helyzetben a fennmaradásért küzdő vállalkozások sokaságát segítheti hozzá ahhoz, hogy termékeikkel a lehető legegyszerűbben és leggyorsabban megjelenjenek az online értékesítési csatornán - ha ezt eddig nem tették.

A Facebook Shops használatával a vállalkozások egyszerűen hozhatnak létre olyan online boltot, amelyet mind a Facebookról, mind pedig az Instagramról elérhetnek a felhasználók. A facebookos üzlet létrehozása a vállalkozás méretétől függetlenül ingyenes, és egyáltalán nem bonyolult: a vállalkozásoknak meg kell adniuk, milyen típusú termékeket szeretnének árusítani, be kell állítaniuk a színeket, fel kell tölteniük egy borítóképet, és már ki is tudják szolgálni az internetes vásárlókat.

Maguk a vásárlók a Facebook shopokhoz a vállalkozások oldalain, illetve Instagram profiljukon keresztül férhetnek hozzá, de hirdetésekben és Insta Story-kban is találkozhatnak vele, ahonnan közvetlenül módjuk van az adott bolt teljes kínálatát átböngészni, vagy későbbre elmenteni egy-egy érdekes terméket anélkül, hogy ehhez el kellene hagyni a Facebookot vagy az Instagramot (az utóbbihoz a vállalkozásnak aktiválnia kell az egyelőre csak az USA-ban elérhető Checkoutot is).

A Facebook Shopok esetében az ügyfélszolgálati csatornákról is gondoskodik a szolgáltató, így a vásárlóknak WhatsAppon, Messengeren és Instagram Direct üzenetben van lehetőségük kérdéseket feltenni a termékekkel kapcsolatban, illetve itt követhetik nyomon a kiszállítás állapotát is. A tervek szerint a későbbiekben lehetőség lesz ezeken a platformokon keresztül vásárolni is.

A Facebook Shops tegnapi bejelentése során Mark Zuckerberg kitért a nagy e-commerce platformokkal való együttműködésre is. A cég így összesen nyolc népszerű platformmal tervez valamilyen formában integrációt, köztük az egyik legnépszerűbbnek tekintett Shopify-jal, melynek vezérigazgatójával, Thobias Lütkével együtt jelentették be a megállapodást. Zuckerberg a bejelentés során hangsúlyozta, hogy a Facebook ingyen biztosítja a megjelenést a cégeknek a Facebook Shops-ban, az üzleti modell ezúttal is a reklámokra épít majd.

A közösségi oldal ezen a téren új eszközöket is adna a shopokat üzemeltető vállalkozások kezébe, így például a későbbiekben el lehet majd helyezni az élő videókban olyan tageket, melyekre kattintva az érdeklődő azonnal a termékoldalra kerül és megvásárolhatja az adott portékát.

A Facebook Shops bevezetése ma kezdődik, a szolgáltatás széles körben a következő hónapokban lesz elérhető.