A Slacknél is dőlnek a felhasználószám-rekordok

Két hét alatt 2,5 millióval nőtt a szolgáltatásban egyszerre aktív felhasználók száma.

A COVID-19 járvány miatt világszerte home office-ba kényszerülő tömegeknek hála sorra döntik a rekordokat az online kollaborációs platformok: a Microsoft nemrég számolt be róla, hogy a Teams napi aktív felhasználószáma egy hét alatt 12 millióval ugrott meg, így elérte a 44 milliót, most pedig a rivális Slack döntött rekordot, a szolgáltatásához egyszerre csatlakozó felhasználók számában. Ez az érték március 10-én lépte át a 10 milliót, egy héten belül további félmillióval gyarapodott, mára pedig a 12,5 milliót is elérte.

A havi vagy napi aktív felhasználók számát a cég továbbra sem közli, ezzel kapcsolatban utoljára tavaly októberben nyilatkozott, akkor 12 millió napi aktív felhasználóról számolt be, érezhető lemaradásban a fő konkurens Teamshez képest. Ügyfeleit mindenesetre a Slack is szépen gyűjtögeti, ahogy a The Verge is rámutat, múlt hónapban az IBM is a korábbinál jóval szélesebb körben csatasorba állította a szolgáltatást, hogy mintegy 330 ezer alkalmazottjának távoli együttműködését biztosítsa.

A globális kijárási korlátozások tehát a Slacknek is kedveztek, amely nemrég ráadásul alapos ráncfelvarráson esett át. Az alkalmazás új felső navigációs sávot kapott, illetve az oldalsáv megjelenésén is csiszolt a cég, ott az üzenetek és csatornák már összecsukható csoportokba rendezhetők így a felület jóval áttekinthetőbbé vált - ez a fajta rendszerezés ugyanakkor csak a szolgáltatás fizetős verziójában érhető el. Az oldalsávon egy feltűnő "új üzenet" gomb is megjelenik, ezzel rögtön el lehet kezdeni az üzenetek komponálását, a címzett megadásával pedig a beszélgetéselőzmények is megjelennek. A kapcsolatok, illetve az említések is dedikált helyet kapnak az oldalsávban. A felület ezen felül egy sor kisebb UI tatarozáson is átesett, az átláthatóbb megjelenés és egyszerűbb használat végett.

Látható, hogy a cég az újonnan érkező felhasználóknak is igyekszik a lehető leggyorsabbá tenni az ismerkedést az alkalmazással, miután azonban a napi aktív felhasználószámok kapcsán a Slack már mintegy fél éve hallgat, kérdéses, tudja-e tartani a lépést a rohamléptékben növekvő Teamsszel.