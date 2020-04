Messenger Rooms: csoportos videochat, akár Facebook fiók nélkül

Új funkciót kap a Facebook Messenger, az app egyre agresszívabban versenyez a Zoommal - de a Facebook videós élő közvetítési platformján is tataroz.

A Facebook is igyekszik minél nagyobb szeletet kihasítani magának a koronavírus járvány alatt szárnyaló videokonferencia-piacból: a cég nemrég jelentette be, hogy a Messenger dedikált, asztali alkalmazást kap, most pedig az üzenetküldő egy új, Rooms névre keresztelt videomeeting funkcióval is kiegészül, amelynek használatához Facebook fiókra sincs feltétlenül szükség.

A Messenger Roomsban különböző szobák hozhatók létre az üzenetküldő felületéről, amelyben a családtagok, ismerősök vagy egyéb csoportok folytathatnak videós beszélgetéseket, időkorlát nélkül. A rövidesen elérhetővé váló megoldás akár ötven fős szobákat is támogat, amelyekbe a Facebook fiókkal nem rendelkező ismerősök meghívására is lehetőség van. A csatalakozáshoz okostelefon vagy PC is használható, ráadásul plusz letöltésre sincs szükség, az böngészőből elvégezhető - persze aki a Messenger alkalmazást használja, a videós meetingeken is bevetheti annak különböző AR effektusait, vagy háttereit.

A szobák létrehozásakor beállítható, hogy azok mely felhasználók számára lehetnek láthatók, illetve kik csatlakozhatnak hozzájuk - a nyílt szobákat a felhasználók a Facebook felületén is láthatják. Az adminisztrátorok bármikor igény szerint lezárhatják a szobákat, vagy el is távolíthatnak tagokat a csoportokból. A különböző szobák megosztására lehetőség van a Facebook hírfolyamán, illetve a közösségi oldalon működő csoportokon vagy eseményeken keresztül is - hamarosan pedig az Instagram Directből, a WhatsAppból és a Portal eszközökről is létrehozhatók lesznek a videochatszobák. A Messenger Rooms egyes országokban már a napokban elérhetővé válik, a következő hetekben pedig világszerte megjelenik majd.

Emellett a vállalat több más videós funkció felturbózásán is dolgozik: hamarosan a WhatsAppba is megérkeznek a legfeljebb 8 fős, csoportos videohívások, végpontok közötti titkosítással biztosítva. A Facebook Live is megújul, abba visszatér "Live With" funkció, vagyis két felhasználó közösen is tarthat élő közvetítést, például interjúk során vagy vendégszereplők bevonásánál az egyes tartalmakba.

A Facebook Live-ot a vállalat a közösségi oldalon létrehozható eseményekbe is integrálja, amelyeket "csak online" jelöléssel is el lehet majd látni. Az üzleti Facebook oldalak a későbbiekben belépőt is szedhetnek majd az online közvetítések megtekintéséért, illetve egy dedikált adományozási gombot is kapnak a Facebook Live tartalmak. A korlátozott adatforgalommal, vagy gyenge online kapcsolattal rendelkezők csak a közvetítések hanganyagát is követhetik majd, képanyag nélkül. Mindezek mellett a Facebook Live tartalmak hamarosan a cég Portal okoskijelzőiről is közvetíthetők lesznek, akár kiterjedt közösségek számára is.

A Facebook tehát rohamtempóban fejleszti élő videós megoldásait, a csoportos videochattől a közvetítésekig, hogy helyt tudjon állni a kijárási korlátozások alatt a szegmensben elképesztően élénk versenyben, az olyan riválisok mellett mint a Microsoft Teams vagy épp a biztonsági fiaskói dacára még mindig tempósan hízó Zoom. Persze a frissen bejelentett Messenger Rooms nem annyira a vállalati szegmenst célozza, a Zoom elől annak közelmúltbeli problémái fényében könnyen elhalászhat felhasználókat, főként miután regisztráció nélkül is használatba vehető. A Facebook persze most sem panaszkodhat, mint a cég arról kapcsolódó posztjában beszámolt, a Messenger és a WhatsApp felületén naponta összesen több mint 700 millió fiók vesz részt videohívásokban - ez utóbbiak száma pedig egyes országokban több mint duplájára nőtt március folyamán.