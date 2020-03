Éles a Hack the Crisis Hungary weboldala!

Segíts te is megoldást találni a COVID-19 járvány okozta krízishelyzet problémáira!

Élesedett a Hack the Crisis Hungary weboldala! Amint arról a napokban már beszámoltunk, az Észtországból indult Hack The Crisis kezdeményezés mintájára itthon is csatasorba állnak a fejlesztők, hogy 48 órás, össznemzeti hackathon és ötletbörze keretei között segítsenek a COVID-19 krízis frontvonalában dolgozóknak, a nehéz helyzetbe került vállalkozásoknak, közösségeknek és oktatási intézményeknek. A kezdeményezéshez azóta már több mint 30 ország csatlakozott.

Magyarországon az online rendezvény időpontja április 3-5., és a krízishelyzet enyhítése mellett fontos célja, hogy megmutassa mekkora potenciált jelentek Magyarország számára itt dolgozó fejlesztők és informatikai szakemberek, milyen menő dolog fejlesztőnek lenni - és a válság közepette is digitális gyorsítópályára állítani az országot!

Ahogy már korábban kitértünk rá, az esemény négy fő projekt köré épül, ezek a frontvonalban dolgozó kórházi dolgozók munkáját, illetve a járvány lassítását segítő megoldások, a társadalmi érintkezés minimalizálásával elszigetelődő közösségeket célzó ötletek, a kibontakozó gazdasági válság orvoslására szánt fejlesztések, illetve a távoli, digitális oktatást segítő eszközök létrehozása.

Mindezekről részletesen a Hack the Crisis Hungary weboldalán lehet tájékozódni, ahova folyamatosan kerülnek fel az új információk az eseményről. Rengeteg megkeresést és támogatást kaptunk a bejelentés óta, cégektől, önkormányzatoktól, szervetektől, sőt a legmagasabb önkormányazti szintről olyan lehetséges projekteket is megszellőztettek, amire békeidőben is csettintenénk - már csak rajtatok a sor!