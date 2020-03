Hack The Crisis - Hadrendbe állítjuk a magyar fejlesztőket!

48 órás online hackathonon segíthettek a COVID-19 krízis frontvonalában dolgozóknak, a nehéz helyzetbe került vállalkozásoknak, közösségeknek és oktatási intézményeknek!

Hamarosan a magyar fejlesztők is segíthetnek a COVID-19 járvány okozta krízishelyzet elhárításában: Magyarország 13. országként csatlakozik az Észtországból indult Hack The Crisis kezdeményezéshez, amelyben a résztvevők egy 48 órás, online hackathon keretei között szállíthatnak gyors informatikai megoldásokat a frontvonalban szolgáló szakemberek és szervezetek, valamint a civilek és a közösségek, illetve az oktatási intézmények számára.

A hazánkban idén április 3-5 között megrendezett online Hack The Crisis Hungary hackathonban négy kategóriában indulhatnak majd a fejlesztők, ezek a "Ments életeket!", "Ments meg közösségeket!", "Ments meg vállalkozásokat!" és a "Mentsd meg az oktatást!". Az immár több mint egy tucat országra kiterjedő kezdeményezés remek lehetőséget kínál a hazai fejlesztőknek, hogy azzal segítsenek a jelenlegi kritikus helyzet enyhítésén, amiben a legjobbak, és gyorsan, hatékony eszközöket adhassanak a koronavírus járvány miatt nehéz helyzetben lévő közösségek, szervezetek kezébe.

A hackathonnak továbbá fontos célja, hogy azzal megmutassuk mekkora potenciált jelentek Magyarország számára itt dolgozó fejlesztők és informatikai szakemberek, milyen menő dolog fejlesztőnek lenni - és a válság közepette is digitális gyorsítópályára állítani az országot!

A 48 órás Hack The Crisis Hungary online hackathon tehát április 3-án áll rajthoz, szigorúan online formátumban. A következő napokban érdemes figyelni a híreket az eseménnyel, illetve a részvétellel kapcsolatos további információkért, hamarosan pedig a hackathon weboldala is elindul, ahol annak részletes menete is követhető lesz.

Szükségünk van rátok!

#hackthecrisishun