Sokkal többe kerülhet a telkóknak a koronavírus az ajándék gigabájtoknál

A távközlési szolgáltatók jelenleg világszerte, így Magyarországon is kiemelt segítségnyújtást biztosítanak a koronavírus elleni küzdelemhez, elsősorban az otthoni munkát és tanulást támogatva. Hazánkban ez elsősorban ajándék mobilos adatkeretekben testesül meg, de ha a helyzet súlyosbodik - akár a fertőzés visszahúzódása után - a távközlési szektor további engedményekre kényszerülhet.

A távközlési iparág szereplői az elmúlt hetekben - és várhatóan a következő hónapokban - rengeteget tettek, illetve tesznek hozzá ahhoz, hogy a koronavírus világjárvány hatásait minimalizálni tudja az emberiség a telekommunikációs technológiák csatasorba állításával. Márciusban világszerte több tíz- akár százmillió munkavállaló kezdett otthonról dolgozni, és legalább ugyanennyi diák hagyta ott az iskolapadokat, hogy a következő pár hónapot virtuális tanórákon töltse - mindez a távközlési cégek által biztosított elérések nélkül elképzelhetetlen lett volna.

GIGABÁJTOK AJÁNDÉKBA

A távközlési szektort Magyarországon is alaposan felrázták a múlt hét eleji iskolabezárások, illetve az, hogy ezzel párhuzamosan százezrek kezdtek otthonról dolgozni az országban. A nagy piaci szereplők egytől egyig bejelentették, hogy a helyzetre való tekintettel különféle kedvezményeket kínálnak az ügyfeleknek, ami elsősorban extra mobilos adatkeret biztosításában nyilvánult meg mind a Magyar Telekomnál, mind a Telenor Magyarországnál, valamint a Vodafone Magyarországnál.

ONLINE Scrum és gépi tanulás meetupjaink indulnak! Jelentkezik az ingyenes HWSW free!, immár online formátumban.

A magyar piaci szereplők részéről tett felajánlás kétségtelenül gáláns gesztus ebben a helyzetben, ám könnyen lehet, hogy középtávon a távközlési cégek számára sokkal húsba vágóbb intézkedések meghozatalára lesz szükség, akár önkéntesen, akár kormányzati kezdeményezésre, kötelező jelleggel.

Ilyen, kormányzati körökből indult intézkedésekre más szektorok esetében már sor került (például banki hitelfizetési moratórium), és bár a távközlési kiadások általában jóval kevésbé terhelik meg a háztartások kasszáját, mint a banki hitelek törlesztése, az időbeni számlafizetés elmaradása miatti szolgáltatásletiltásnak egy ilyen helyzetben súlyos következményei lehetnek.

ADÓS, FIZESS!

A koronavírus már rövid távon is érezteti negatív gazdasági hatásait, melynek a kormány különböző mentőintézkedésekkel próbál gátat szabni mind a lakosság, mind a vállalkozások, vállalkozók helyzetének megkönnyítése érdekében. A távközlési cégek szolgáltatásait ráadásul szinte minden érintett - legyen szó magánszemélyekről, vagy bármilyen szektorban működő vállalkozásokról - igénybe veszi, így adja magát, hogy a hitelfizetési moratórium mintájára a távközlési cégek az ajándék gigabájtok biztosítása mellett enyhítsenek a pénzügyi szigorukon is.

sárga csekket szkennelnek egy postahivatalban (fotó: MTI)

Egy ilyen intézkedés nem lenne teljesen példa nélküli: az amerikai szövetségi távközlési bizottság (FCC) március közepén minden nagyobb amerikai távközlési piaci szereplővel megállapodott abban, hogy a következő 60 napban a háztartások és vállalkozások gazdasági kihívásaira tekintettel nem szüntethető meg vagy korlátozható egyetlen telekommunikációs szolgáltatás sem elmaradt számlafizetés miatt.

Itthon egyébként a legtöbb telekommunikációs szolgáltatónál van lehetőség anyagi problémák esetén részletfizetést vagy fizetési haladékot kérni, ez azonban többnyire díjköteles, emellett bizonyos esetekben (pl. többszöri felszólítás) a fizetési felszólításért is díjat kell fizetni a legtöbb cégnél.

A VESZÉLYES SÁRGA CSEKK

Magyarországon egy másik problémával is szembesülhet a lakossági ügyfélkör egy bizonyos, viszonylag jól behatárolható köre. Hazánkban még mindig havonta több százezer számlát fizetnek az előfizetők postai sárga csekken, jellemzően a postahivatalokban - ráadásul ezt jellemzően éppen az a korosztály teszi, mely a leginkább veszélyeztetett a koronavírus súlyos szövődményei által.

Nyilvánvaló, hogy ezekre a problémákra rövidesen választ kell adniuk a hazai piac domináns szereplőinek is, és bár néhány hónapnyi fizetési moratórium valószínűleg nem löki a csőd szélére egyik hazai piaci szereplőt sem, elképzelhető, hogy állami részről muszáj lesz ehhez bizonyos engedményeket biztosítani a cégek részére. Ilyen lehet az átmeneti, kifejezetten az ágazatra vonatkozó adófizetési kedvezmény (ágazati adók mértékének csökkentése, ideiglenes eltörlése, netán frekvenciahasználati díjak ideiglenes csökkentése), esetleg extra frekvenciakapacitás ingyenes, ideiglenes biztosítása különböző szolgáltatásokhoz, ott ahol szükséges.

Azt is látni kell, hogy akárcsak a legtöbb szolgáltatóipar, úgy a távközlés számára is fájni fognak a koronavírus gazdasági hatásai, így a privát szektoron borítékolhatóan végigsöprő csődhullám egyelőre pontosan meg nem határozható mértékben jár majd szolgáltatási szerződések (tíz)ezreinek megszűnésével. Emellett, illetve részben ehhez kapcsolódóan a lakossági költések terén is jelentős mérséklődés várható az év hátralévő időszakában.

A koronavírus továbbá a távközlés szerepét jelentősen megváltoztató technológiai innovációk terjedését is lelassíthatja, így a vírus hatással lesz az 5G-s mobilhálózatok kiépítésének ütemére, de lefékezheti az FTTH hálózatok fejlesztését is.