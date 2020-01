Nem engedi a Lightning csatlakozók kezét az Apple

A vállalat arról beszélt, a csatlakozók egységesítése hátráltatná az innovációt.

Ellenáll az EU nyomásának az Apple a telefonjain használt csatlakozószabványok kapcsán, a cupertinói óriás a szokásos indoklással köti az ebet a karóhoz, mely szerint az az aljzatok egységesítése az innováció kárára mehet. Az Európai Parlament néhány nappal ezelőtt beszélt arról, a gyártókat egységes töltőcsatlakozók használatára kell sürgetni, a felhasználók mindennapjainak egyszerűsítése, és a keletkező elektronikai hulladék mennyiségének visszaszorítása érdekében.

Az Apple nyilatkozatában, melyet a Reuters is idéz, élesen szembeáll az EU szabályozók álláspontjával, és abbéli reményeinek ad hangot, hogy azok olyan megoldást keresnek majd a fenti problémákra amelyek "nem fogják vissza az iparág innovációs lehetőségeit".

A vállalat ellenállása egyben arra is utalhat, hogy a cég még nem kész a fizikai csatlakozók teljes befalazására készülékein. Már számos pletyka felröppent, melyek szerint a gyártó hasonló radikális lépésre készül, legutóbb, Ming-Chi Kuo piaci elemző beszélt róla, hogy az Apple azt tervezi, megválik a fizikai csatlakozóktól telefonjain. Az elemző szerint a cég először jövőre hagyja majd le a csatlakozót legdrágább iPhone modelljéről - a széria többi darabjánál egyelőre meghagyja, tartva a potenciális negatív visszajelzésektől. Az Apple mostani heves ellenkezése ugyanakkor azt is jelentheti, hogy az aljzatok eltüntetése még ennél is távolabb lehet a cég ütemtervében.

Évrelését az Apple egy a vállalat megbízásából a Copenhagen Economics szakértőivel készíttetett tanulmánnyal is igyekezett alátámasztani, amely szerint a szabályozók elképzeléseinek megfelelően kikényszerített egységesítés által a fogyasztóknak okozott kár az 1,5 milliárd eurót is elérné, míg környezetvédelmi előnyeinek értéke 13 millió euró lenne. A cég továbbá arról is beszélt, hogy épp az EU állításaival szemben épp az egységesítés járna "példátlan mértékű" elektronikai hulladékkal.