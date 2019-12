A töltőcsatlakozót is lehagyhatja az iPhone-ról az Apple

Teljesen elhagyhatja a 2021-es csúcs iPhone-okról a fizikai portokat, vagyis a mostanra megmaradt egyetlen, Lightning aljzatot - állítja az ellátási láncokkal foglalkozó piaci elemző, Ming-Chi Kuo.

A jellemzően jól értesült szakember szerint a sokak által várt, a MacBookoknál és iPadeknél már meglépett USB-C-s váltás helyett az Apple inkább befalazza a Lightning aljzat helyét, így a szűk két év múlva esedékes csúcskészüléket (vagy készülékeket) csak vezeték nélkül lehetne tölteni, illetve kapcsolni azokhoz különféle kiegészítőket, például fülhallgatókat. Bár mindezt egyelőre nem érdemes készpénznek venni, azt se gondoljuk, hogy az Apple nem fontolgathatja komolyan a radikális lépést.

Legfrissebb prognózisában Kuo állítja, a vállalat első körben a 2021-ben megjelenő legdrágább modellnél hagyja el az univerzális csatlakozót. Az óvatosság nem meglepő, hisz ezzel könnyen felbőszítheti a sok száz milliós felhasználótábor egy jelentős részét a cég. A fizikai aljzat nélkül ugyanis kizárólag vezeték nélküli fül- vagy fejhallgató kapcsolatható a készülékhez, amely jelenleg nettó 160 dollárról indul az Apple kínálatában. Kérdés, hogy a vállalat mellékeli-e majd a drága fülhallgatót, vagy a csatlakozó búcsúja egyben a szériatartozék elhagyását is jelentheti.

A másik negatívum a töltés oldalán ágaskodik. Bár a piacon már tucatjával találhatóak különféle, az Apple készülékeivel is kompatibilis, viszonylag olcsó töltők, a technológia sajátossága miatt ezekkel bizonyos esetekben lassabb és kényelmetlenebb is a töltés. A töltőben és a telefonban található indukciós tekercseknek megfelelő, néhány milliméteres közelségben kell lenniük egymáshoz, amely a vezetékes kapcsolattal szemben számos esetben lehetetleníti el a készülék kényelmes használatát. A vezeték nélküli töltés másik hátulütőjét a hatékonyság jelenti. Bár az Apple által is alkalmazott Qi (ejtsd: csí) szabvány egyértelműen javult ezen a téren, a jelenlegi 75 százalék körül mozgó érték azt jelenti, hogy a hálózatból felvett áram nagyjából 25 százaléka megy veszendőbe, pontosabban szóródik el (disszipálódik). Ennek is köszönhető, hogy jelenleg vezetékkel lényegesen, az iPhone 11-ek esetében például akár kétszer gyorsabban tölthetőek a készülékek.

Mindezek mellett számos jelenleg piacon lévő kiegészítő válhat egy csapásra inkompatibilissé a fizikai aljzat nélküli iPhone-okkal, legyen szó épp kártyaolvasóról, hőkameráról, vércukorszintmérőről, vagy épp a triviális, 3,5 milliméteres jack átalakítóról, mellyel az újabb iPhone-ok is viszonylag egyszerűen kapcsolhatóak külső hangszórókhoz, erősítőkhöz.

De miért?

Az Apple esetleges döntésének hátterében elsősorban üzleti érdek állhat. A Lightning (vagy USB-C) aljzat elhagyásától bizonyosan nem lesz egy csapásra 20 méterig tökéletesen vízálló az iPhone, mint ahogy egy lényegesen nagyobb akkumulátor útjában sem a viszonylag szerény területet elfoglaló, filléres aljzat áll. Az egyetlen, részben valós érvet a biztonság jelentheti, fizikai port hiányában ugyanis illetéktelenek nehezebben nyerhetnek ki adatokat a készülékből, habár tökéletes védelmet ez sem jelent.

Az aljzat elhagyásával ugyanakkor a felhasználók választási lehetőségei jelentősen megcsappannának. Lightning hiányában a néhány ezer forintos EarPods vezetékes fülhallgató garantáltan nem jöhet többé szóba, vagy egy más márka olcsó(bb) Bluetooth headsetét, vagy valamelyik drága AirPodsot kellene megvásárolni. Ebből többszörösen profitálhatna az Apple, hisz többé nem kellene garanciában tucatjával cserélnie a gyenge kábelezésű EarPods-okat, helyette pér évente darabonként nettó 49 dollárt vasalhatna be az elgyengült akkus AirPodsok cseréje miatt. Ahogy ugyanis az iFixit rávilágított, az Apple úgy tervezte meg drága vezeték nélküli fülhallgatóit, hogy abban ne lehessen csak úgy kicserélni az akkumulátort. Márpedig csak idő kérdése és a Lítiumion-telep elfárad, a tulajdonos pedig hiába vigyázott az egykor drágán megvásárolt, viszonylag nehezen leamortizálható AirPodsra, amennyiben nem nyúl ismét zsebébe az Apple kasszájánál, úgy később már csak legfeljebb papírnehezéknek használhatja a fülhallgatókat.

A cupertinói cég vélhetően az ugyancsak botrányosan gyenge minőségű töltőkábeleit is szívesen elengedné, melyek szigetelése 1-1,5 éves aktív használat mellett garantáltan eltörik, elszakad. A fizikai csatlakozó elhagyásával a probléma jelentősen enyhülne, igaz, az AirPower csúfos bukásával az Apple mindeddig egyetlen működő Qi töltőt tudott letenni az asztalra, melyet épp a kizárólag vezeték nélkül tölthető okosórái mellé csomagol. Nem az a kérdés, hogy az Apple képes lesz-e egy szimpla vezeték nélküli töltőt csomagolni valamelyik következő iPhone-ja mellé, hanem sokkal inkább az, hogy ez mekkora kompromisszumokkal fog járni, illetve ezt hogyan nyomja majd le vásárlói torkán.