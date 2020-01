A PC-piac is hízott az ünnepek alatt

A Windows 7 közelgő búcsúja kifejezetten izmos 2019-et hozott a szegmensnek, amelynek idén az új készüléktípusok hozhatnak friss lendületet.

Tavaly év végén és a teljes évet nézve is szépen teljesített a PC-pac: az IDC frissen közzétett elemzése szerint a szegmens a Q4-ben 4,8 százalékkal tudott növekedni az előző év eredményeihez képest. A kutatócég szerint az eladások az időszakban világszinten felülmúlták az elemzői várakozásokat, és valamivel 71,8 milliós darabszámnál álltak meg - ez az elmúlt négy év legerősebb negyedéves teljesítménye. Az egész évet tekintve a növekedés 2,7 százalékos volt, 266,7 milliós darabszámmal, ami ugyancsak szép eredmény, az IDC szerint utoljára 2011-ben látott a piac pozitív évzárást.

A tavalyi zárónegyedév hajrája nem meglepő, egyrészt az ünnepi szezon, másrészt a Windows 7 támogatásának már karnyújtásnyira levő lejárta miatt. Ennek megfelelően az időszakban az új PC-k nem csak a karácsonyfák alatt, de az irodákban is megjelentek, immár Windows 10-zel a fedélzetükön. Ez persze azt is jelenti, hogy az idei év kilátásai már kevésbé fényesek, a vállalati PC-frissítési hajrá lecsengésével a piac is konszolidálódhat - mindezt ugyanakkor ellensúlyozhatják az újonnan megjelenő készüléktípusok, mint a tavaly a Microsoft által is felvillantott, két kijelzős notebookok vagy épp a Lenovótól is látott, hajlítható panellel szerelt modellek.

ISMERŐS TOP 5

A gyártók rangsora a 2019-es utolsó negyedévben, illetve az egész évet tekintve is hasonlóan alakult: a lajstromot a Lenovo vezeti, a Q4-ben 17,8 millió eladott eszközzel, ami egészséges, 6,5 százalékos növekedés a megelőző év hasonló időszakához viszonyítva. Ez a gyártónak 24,8 százalékos piacrészt biztosít, 0,4 százalékponttal többet a 2018-as Q4-ben mértnél. A gyártó a teljes 2019-es év folyamán összesen közel 64,8 millió készüléket adott el - ez ugyancsak erős, 8,2 százalékos növekedést jelent a 2018-as számokhoz képest. A Lenovo egész évre vetített piacrésze 24,3 százalék, ami 1,2 százalékpontos előrelépés az év során. Az IDC szerint a gyártó a Japán nélkül számított ázsiai csendes-óceáni térség kivételével minden régióban erősen teljesített 2019-ben.

A második hely a HP-t illeti, amely közel 17,2 millió eladásával szorosan ott van a Lenovo nyomában - sőt, növekedni a piacvezetőnél nagyobb arányban tudott, 6,9 százalékkal volt jobb tavalyi Q4-es teljesítménye a 2018-asnál. Ezzel a HP piacrésze ugyancsak 0,4 százalékponttal emelkedett, és 23,9 százaléknál állt meg. Ami a teljes évet illeti, a HP 62,9 millió eszközt adott el, ami 4,8 százalékkal több, mint a cég 2018-as számai. A gyártó piaci részesedése ezzel 2019-ben 23,6 százalékra hízott az egy évvel korábbi, 23,1 százalékról. A szép teljesítmény az IDC szerint főként annak tudható be, hogy a vállalat az egész év során ügyesen vette a processzorhiány jelentette akadályokat.

A dobogó harmadik fokára a Dell állhat fel, közel 12,5 milliós eladott darabszámával. Ez kifejezetten erős, 10,7 százalékos növekedés eredménye, amellyel a gyártó piaci részesedését is egy kerek százalékponttal feljebb tudta pumpálni, 17,4 százalékra. Az ünnepi időszakban a gyártó az IDC szerint egyéni rekordot is beállított teljesítményével, amelyet elsősorban az Egyesült Államok piacának köszönhet. A teljes évet nézve a Dell eladásai meghaladták a 46,5 millió darabot, ami 5,4 százalékos éves növekedésnek felel meg. Piaci részesedését így a bronzérmes cég 0,5 százalékponttal tudta hizlalni, 17,5 százalékra.

A negyedik helyen az Apple áll, a cupertinói óriás értelemszerűen nem érezte a Windows 10-re váltás jótékony hatását, és az ünnepi időszakban sem tudott növekedni, eladásai 5,3 százalékos visszaesés után valamivel 4,7 millió fölött álltak meg. Ezzel a vállalat piacrésze 7,3-ról 6,6 százalékra olvadt. Az egész évet tekintve sem áll sokkal jobban az Apple szénája, a vállalat valamivel kevesebb mint 17,7 millió eszközt adott el, 2,2 szálalékkal kevesebbet, mint 2018-ban. A piacrész csökkenése így itt is jól látható, az 7-ről 6,6 százalékra konszolidálódott.

A TOP 5-öt az Acer Group zárja, amely ugyancsak visszaesést produkált a negyedik negyedévben, közel 4,4 millió készüléke 4,2 százalékkal múlja alul az előző éves Q4 eredményeit. A cég korábbi 6,7 százalékos piaci részesedése így már csak 6,1 százalék. Az egész évre vonatkozóan sem fényesebb a gyártó helyzete, 2019 4,6 százalékos csökkenést hozott az Acer Groupnak, amely összesen mintegy 17 millió eszközt adott el az év során, ezzel piacrészét 6,9-ről 6,4 százalékra csökkentve.

Az IDC kutatása a hagyományos PC-ket, munkaállomásokat és notebookokat, illetve leválasztható billentyűzettel rendelkező hibrideket számolja össze, a tabletekre és szerverekre nem terjed ki.