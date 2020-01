Itt a hajlítható kijelzős ThinkPad X1 Fold notebook

A készülék még idén piacra kerül, csillagászati áron - de aránylag visszafogott hardverrel.

A várakozásoknak megfelelően a CES-re is elhozta tavaly már bemutatott, hajtogatható kijelzős notebookját a Lenovo, amelynek végre hivatalos nevét is elárulta: az ThinkPad X1 Fold néven kerül piacra - ráadásul nem ez volt az egyetlen unortodox kijelzőelrendezésű eszköz, amellyel a cég a kiállításra érkezett.

De maradjunk első körben az X1 Foldnál: a készülék pontosan azt a megjelenést követi, amelyet a tavaly májusi beharangozáskor láthattunk. A félbehajtható, 13 hüvelykes panelt vaskos keretek övezik, a készülék kinyitva 7,8 milliméter, összecsukva pedig 27,8 milliméter vastag - a tömzsi megjelenéshez az is hozzájárul, hogy a kijelző összehajtáskor nem zárul össze teljesen, a gyártó megtartott egy kis rést az eszköz két fele között - ezzel egyrészt kisebb terhelést róva a hajtásvonalra, másrészt helyet hagyva a mellékelt, vékony Bluetooth billentyűzetnek.

Az egész pontosan 13,3 hüvelykes pOLED kijelző felbontása 2048x1536 pixel, a panel természetesen érintésérzékeny, illetve az érintőtollas bevitelt is támogatja a Lenovo Active Pennel. A vállalat A ThinkPad brandhez illő strapabíróságot ígéri az eszköztől, ugyanakkor miután az első hasonló notebookról van szó a piacon, nem lenne meglepő, ha felbukkannának még gyermekbetegségek, elsősorban a kijelző háza táján. Ez az érintőtollas bevitel támogatásával fokozottan igaz, hiszen az átlagnál érzékenyebb kijelző itt fokozott terhelésnek van kitéve.

DE HOL A TRACKPOINT?

A ThinkPad X1 Fold persze nem csak jegyzetfüzetként használható, kihajtva nagy méretű táblagépként, egyik oldalát kissé behajtva pedig kompakt notebookként is bevethető, ehhez hátoldalán egy integrált, kihajtható támasz is helyet kapott. Ilyenkor jön kapóra az említett Bluetooth billentyűzet is, amely a panel alsó feléhez mágnesesen rögzül. Bár ThinkPad készülékről van szó, a billentyűzetről feltűnően hiányzik a TrackPoint néven is ismert pöcökegér, a brand rajongói körében közkedvelt megoldás kihagyása bizonyára sokakat fájdalmasan érint majd. Természetesen ha a Bluetooth klaviatúrát otthon felejtenénk, virtuális billentyűzet is megjeleníthető az eszközön.

Ami a vasat illeti, a processzor pontos típusa még mindig nem ismert, mindössze annyit tudni, az Intel Core lapkákra és a chipgyártó "hybrid technológiájára" támaszkodik. A PCIe SSD tárhely maximumát a Lenovo 1 terabájtnál húzza meg, RAM-ból pedig 8 gigabájt jut a készülékbe - ez nem mondható túlságosan bőkezűnek a borsos árú, prémium eszköznél. Az akku kapacitása 50 Wh, ami a gyártó szerint nagyjából 11 órás üzemidőt eredményez. A készülék Windows Hello támogatást is kapott, ehhez az 5 megapixeles webkamera mellett IR kamerát is találunk rajta. Az eszközön egy USB-C Gen 1 és egy USB-C Gen 2 aljzat található - hagyományos, 3,5 milliméteres audio-jack nem jutott rá, amivel az okostelefon-piac által kijelölt útra lép a ThinkPad X1 Fold is. A Lenovo hajtogatható kijelzős notebookja Windows 10-zel a fedélzetén az idei év közepétől lesz kapható, nettó 2500 dolláros indulóáron.

E-INK MEGLEPETÉS

A gyártó más érdekességgel is készül a CES-re, igaz nem a ThinkPad, hanem a ThinkBook termékvonal zászlaja alatt. A kedvezőbb árú modelljeiről ismert ThinkBook sorozat új modellje kifejezetten unortodox kialakítással érkezik: a 13,3 hüvelykes notebook fedlapjára ugyanis egy 10,8 hüvelykes E-Ink kijelző is jutott, amelyen a készüléket lezárva is lehetőség van a különböző tartalmak kezelésére. Az érintésérzékeny E-Ink panel a Lenovo érintőtollát is támogatja, így nem csak olvasgatni, de jegyzetelni is lehetőség van a becsukott eszközön.

A gépben egyelőre pontosan meg nem nevezett, 10. generációs Intel chipeket találunk, 16 gigabájt RAM, akár 512 gigabájt PCIe SSD, illetve igény szerint Optane memória társaságában. A 13,3 hüvelykes fő IPS kijelző Full HD felbontűsú, a készülék oldalain pedig egy USB-C és két USB-A aljzatot, valamint egy HDMI portot is találunk. A készülék márciusban kerül a boltokba, indulóára pedig nettó 1200 dollár lesz.