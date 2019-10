Bemutatkozott a Microsoft idei Surface serege

Az ARM és AMD lapkák felé is nyitott idén a cég, sőt az okostelefon-piacra is visszakacsintgat, immár Androiddal.

Nagyot gurított idei Surface bejelentésével a Microsoft, a gyártó egy sereg új készülékkel rukkolt elő eseményén, amelyen kifejezetten egzotikus megoldásoknak is jutott hely - egy váratlan androidos versenyzővel együtt, amely akár a cég későbbi visszatérését is jelentheti az okostelefon-piacra.

Surface Pro 7 - végre USB-C-vel

De kezdjük a sort a "mezei" Surface modellekkel! A vállalat kettétéphető hibridjei ugyanis alapos ráncfelvarráson estek át, a Surface Pro 7-tel és Surface Pro X-szel kiegészülő szériába pedig utóbbi formájában ARM-os variáns is érkezik.

A Surface Pro 7, azaz sorozat konzervatívabb vonalának legújabb modellje szokás szerint 12,3 hüvelykes kijelzőt kapott, és a tablet aljához csatlakoztatható Surface Type billentyűzet, illetve természetesen Surface Pen stylus sem marad ki a csomagból - nagyobb újítás azonban, hogy az új készülék végre pótolja a Surface Pro sorozat régi hiányosságát, azon USB-C aljzatot is találunk. A jól ismert, 3:2-es képarányú, 2736x1824 pixelt felsorakoztató kijelző fölött egy 5 megapixeles kamera figyel, amelyhez IR szenzor is párosul a Windows Hello azonosításhoz, a hátlapra pedig egy 8 megapixeles kamera került.

A hibridbe, ahogy az várható volt, utat találtak a 10. generációs Intel processzorok, az akár négymagos Intel Core i7-1065G7 chippel is elérhető, amelyhez maximum 16 gigabájt LPDDR4X RAM-ot párosíthatunk. A tárhelyopciók 1 terabájtos SSD-nél tetőznek. Az eszköz oldalán ott figyel a 3,5 milliméteres jack, egy microSD olvasó és egy hagyományos USB-A port is, a már említett USB-C mellett. Ami a vezeték nélküli kapcsolatokat illeti, a Surface Pro 7 a Bluetooth 5.0 mellett a Wi-Fi 6-ot is támogatja.

A 770 grammos hibridnél a gyártó 10 és fél óra üzemidőt ígér, ami bár a kategóriában nem számít kiemelkedőnek, ha azt élesben is tudja produkálni a gép, elég lehet egy teljes munkanapra. A Surface Pro 7 a tervek szerint október 22-én kerül a piacra, nettó 749 dolláros indulóáron.

A második ARM-os nekifutás

A Surface Pro X a fenti modell ARM-os testvére, abban egy a Microsoft és a Qualcomm által közösen fejlesztett (vagy inkább paraméterezett), SQ1 névre hallgató processzor dolgozik. Utóbbi a Qualcomm kifejezetten PC-khez tervezett, először tavaly decemberben felvillantott 8cx lapkájára támaszkodik, vagyis nem egy teljesen egyedi chipről van szó.

Az ARM-os Windows hibrid már valamivel nagyobb, 13 hüvelykes kijelzővel érkezik, 2880x1920 pixel felbontással. A panel fölött itt 5 megapixeles kamera található, a hátlapon pedig egy 11 megapixeles szenzor figyel. A Windows Hello támogatás ennél az eszköznél is adott. A gépben ugyancsak 16 gigabájt LPDDR4X RAM kaphat helyet - érdekesség továbbá, hogy a háttértárként szolgáló 512 gigabájtos SSD eltávolítható az eszközből, ami a készülék szerelhetősége szempontjából kifejezetten pozitív.

Itt is megtaláljuk a leválasztható billentyűzetet, amelyben a géphez tartozó stylusnak külön bölcső is jutott - a kényelmesebb tárolás végett pedig maga a toll is vékonyabb lett, azt a cég Surface Slim Pen néven emlegeti. A Surface Pro X-en mindjárt két USB-C aljzat is található USB 3.2 Gen2 támogatással. Ennél a modellnél a Bluetooth 5.0 mellett Wi-Fi 5-tel kell beérni, cserébe viszont LTE támogatást is kapott, amelyhez nanoSIM foglalat is került a gépre. Az alacsonyabb fogyasztású processzornak hála itt már 13 órára hízik az üzemidő, amivel a 774 grammos eszköz a hosszúra nyúló munkanapokat is átvészelheti. A Suface Pro X rajtjára novemberig kell várni, az nettó 999 dollárról indul.

Sokasodnak a Surface Laptopok

A Surface Laptopok legújabb, harmadik generációja is befutott, a notebookok 13,5 és 15 hüvelykes kivitelben kerülnek piacra - ráadásul már AMD Ryzen APU-val szerelt variáns is elérhető lesz a nagyobb modellből.

A 13,5 hüvelykes Surface Laptop 3 megtartotta a tavalyi formavilágot, a motorháztető alatt pedig inkrementális frissítéseket hoz, első körben a fentebb is említett Ice Lake lapkákkal. Az eszköz akár négymagos Intel Core i7-1065G7 processzorral, Intel Iris Plus G7 grafikával, 16 gigabájt LPDDR4x RAM-mal és 1 terabájtos M.2 NVMe SSD-vel is felszerelhető. Utóbbi a fentebb látottakhoz hasonlóan tetszőlegesen cserélhető, a tároló nincs az alaplapra forrasztva, mint a tavalyi modellnél.

A könnyebb hozzáférhetőség érdekében a billentyűzetet és a touchpadet tartalmazó borítóelem egyben eltávolítható, így egyszerűen végezhető el a komponenscsere, illetve az esetleges javítások. A gyártó idén láthatóan nagyobb hangsúlyt fektet rá, hogy legalább részben visszahozza az eszközök otthoni javíthatóságát - remélhetőleg ebben több más vállalat is követi majd a Microsoft példáját.

A 13,5 hüvelykes panel képaránya továbbra is 3:2, amelyen 2256x1504 pixel sorakozik, és a Surface szériához hűen kézzel és stylusszal is kezelhető. A készüléken a csatlakozópalettát a cég nem vitte túlzásba, azon egy fejhallgató jack, valamint egy USB-A és egy USB-C csatlakozó található - ez utóbbi azonban az AnandTech információi szerint sajnos Thunderbolt 3 támogatás nélkül érkezik. A notebook emellett Bluetooth 5.0 és Wi-Fi 6 támogatást is kapott.

A Surface Laptopoktól ismert Alcantara szövetborítás a csuklótámaszon és a billentyűzet körül idén is elérhető, a vállalat azonban most mezei alumíniumházzal is piacra dobja a készüléket. A 13,5 hüvelykes Surface Laptop 3 nettó 999 dolláros indulóáron kerül a boltokba, október 22-én.

Már nagyban, és AMD processzorral is

Idén a Surface Laptop 3 egy 15 hüvelykes variánst is kap, amely ahogy korábban már szó volt róla, Intel és AMD processzorral egyaránt elérhető lesz. A dizájn nem sokban tér el a kisebb modelltől, a kijelző felbontása azonban itt már a nagyobb mérethez igazodva 2496x1664 pixelre hízik. Az érdekesebb újításokért a motorháztető alá érdemes benézni, ahol a fentebb is látott inteles konfiguráció mellett AMD Ryzen opciók is feltűnnek.

Machine learning és Scrum alapozó képzéseket indítunk! (x) A HWSW októberben gyakorlatorientált, 10 alkalmas, 30 órás online képzéseket indít.

A gép egész pontosan négymagos AMD Ryzen 5 3580U, vagy szintén négy magot számláló, AMD Ryzen 7 3780U processzorral szerelhető fel, előbbihez Vega 9, utóbbihoz Vega 11 grafika párosul. Akárcsak az ARM-os Surface Pro X esetében, itt is félig-meddig egyedi lapkákról van szó az év elején bemutatott Picasso APU-ra támaszkodva.

Az AMD-s konfigurációknál a RAM mennyisége egészen 32 gigabájtig tornázható fel, igaz, itt DDR4 memóriáról van szó. A háttértár 512 gigabájtos SSD-nél tetőzik igen magas felárért cserébe. A nagyobb készülékház sajnos nem ad helyet több csatlakozónak, illetve az AMD-s lapka mellé egy kissé szerényebb vezeték nélküli képességek jutnak, azaz Wi-Fi 5, és Bluetooth 5.0. A 15 hüvelykes Surface Laptop 3 modellek indulóára várhatóan nettó 1199 dollár lesz, megjelenése pedig a kisebb modellel együtt várható.

Kijelzők mindenhol

A Microsoft a fentieken túl két, kifejezetten rendhagyó készülékkel is előállt, amelyek leginkább a cégtől ismert Courier koncepcióra emlékeztetnek. Egy összehajtható, két kijelzőből álló tabletről, és egy hasonló felépítésű, androidos (!) telefonról van szó, Surface Neo és Surface Duo néven.

A készülékek pontos specifikációit a gyártó egyelőre nem árulta el, az ugyanakkor tudható, hogy a Neo két, 9 hüvelykes kijelzőből épül majd fel, amelyek kinyitva egy 13 hüvelykes képernyőt alkotnak majd - persze középen a zsanérral elválasztva. A megoldáshoz egy vezeték nélkül tölthető billentyűzet is tartozik, amely a készüléktől külön, illetve notebook üzemmódban használva, az alsó panelre illesztve is használható - ilyenkor a klaviatúra egy aránylag vastag képernyősávot továbbra is szabadon hagy, amelyen kontextustól függően különböző plusz funkciók jeleníthetők meg.

Mindennek a Windows 10X rendszer hivatott megágyazni, amelyet a vállalat kifejezetten a két kijelzővel szerelt eszközökhöz fejleszt. A cég szerint a rendszer hatékonyabban kezeli a tartalmak mozgatását a két panel között, és az akkuval is visszafogottabban bánik, amire két képernyő mellett nagy szükség van. A rendszeren a multitasking is komoly fókuszt kap, illetve az érintéses vezérlés is kényelmesebb lesz rajta.

A Neo koncepciója erősen emlékeztet a Lenovo májusban felvillantott, hajlítható kijelzős, a Thinkpad X1 szériát bővítő notebookjára, noha ott nem szakítja meg a kijelzőpáros közepét a zsanér hézagja. Akárcsak a Lenovo, a Microsoft is jövő év végére ígéri az eszközök rajtját - noha ha addig más gyártók is előrukkolnak hasonló, akár hajlítható kijelzős modellekkel a piacon, a cégnek nem lesz könnyű dolga labdába rúgni mellettük a hagyományos panelpárossal. A hajlítható panelek jelenlegi helyzetét és megbízhatóságát elnézve azonban egyelőre nem kell félnie a redmondi óriásnak, hogy azok kiszorítanák a piacról.

A Neo koncepcióját a Surface Duo a telefonok irányába viszi el, ugyanazt a dizájnt jóval kisebb köntösbe csomagolva. Itt a 360 fokban hátrahajtható kijelzők 5,6 hüvelykesek, együtt pedig egy 8,3 hüvelykes képátlót biztosítanak. A vállalat által felvillantott prototípus Qualcomm Snapdragon 855 processzorra épít, és Android 9-et futtat, noha ezek a paraméterek a következő évben még bőven változhatnak. Az androidos mezőnyben egyébként az LG már két hasonló koncepciót is bemutatott, az LG G8 Thinq és V50 formájában, noha ott a második panel opcionálisan adható hozzá a készülékhez - a Microsoft koncepciója ennél elkötelezettebb a két kijelzős felépítés mellett. A következő év során várhatóan több adatmorzsa is felbukkan majd a készülékről, ami merész visszatérés lehet a Microsoft részéről az okostelefon-piacra.

Végül de nem utolsó sorban említést érdemel, hogy mintegy bónuszként a vállalat Surface Earbuds névre hallgató fülhallgatóit is leleplezte, amelyekkel az AirPodok és vetélytársaik ellen indul hadba. A minimalista dizájnt követő fülesek nettó 250 dollárért lesznek kaphatók az ünnepi szezonhoz közeledve és natív Spotify vezérléssel, illetve több Office 365 funkció támogatásával érkeznek - egyebek mellett a PowerPoint prezentációk érintésre léptethetők vele. Az eszköz 24 órás üzemidőt ígér.