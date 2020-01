Visszafogott újdonságokkal jön az idei ThinkPad X1 Carbon

A hardver már ismerős, a kijelző, Wi-Fi és biztonság terén újít a gyártó.

Noha a CES hivatalos rajtpisztolya csak holnap dördül el, szokás szerint már a konzumerelektronikai expót megelőző napokban számos gyártó felvillantotta idei újdonságait. Nincs ez máshogy a Lenovo háza táján sem, a cég többek között ultrabook-zászlóvivője, a ThinkPad X1 Carbon, illetve annak flexibilisebb verziója, az X1 Yoga idei generációját is bemutatta. Sajnos nem mondhatni, hogy az eszközök összeroskadnának az újdonságok súlya alatt, azokból javarészt a tavaly megismert hardver köszön vissza, a gyártó mindenesetre azért a 8. generációs eszközöknél igyekezett néhány új funkcióval felkorbácsolni az érdeklődést, elsősorban az adatvédelem és a biztonság terén.

Külsőre mindkét modell szinte pontosan ugyanazt a megjelenést hozza mint a tavalyi kiadások, ennek megfelelően tömegük és vastagságuk is változatlan. Ez a ThinkPad X1 Caron esetében 1,09 kilogrammot, illetve 14,9 millimétert jelent, míg a 360 fokban hátrahajtható kijelzővel felszerelt Yogánál az értékek 1,3 kilogramm és 15,25 milliméter. Az alapvető specifikációk sem változtak sokat, akárcsak a nyáron már bemutatott, 7. generációs modelleknél, itt is az Intel Comet Lake-U processzorait találjuk, amelyek akár hatmagos Core i7 lapkáig tornázhatók fel. Az eszközök maximum 16 gigabájt LPDDR3 RAM-mal érhetők el - ezt, ahogy már megszokhattuk, az alaplapra forrasztja a gyártó. A készülékek akár 2 terabájtos PCIe SSD-nek adhatnak otthont.

A kijelző mind az X1 Carbon, mind az X1 Yoga esetében a megszokott, 14 hüvelykes képátlóval érkezik, amelyhez egy új panelopció is párosul. Az eddig ismert 400 nites fényerővel rendelkező Full HD IPS, a 300 nites WQHD és az 500 nites, HDR400 plecsnit is megszerző UHD panelek mellett már 500 nites fényerejű Full HD kijelző is választható a gépbe, a gyártó PrivacyGuard betekintésvédelmi szűrőjével megspékelve. Az X1 Yoga esetében értelemszerűen valamennyi opció érintésérzékeny, illetve a készülékházban tárolható érintőtollal is kezelhető, míg az X1 Carbonnál a Full HD opciókhoz választható érintéstámogatás.

Plusz biztonsági opcióként a szériákban a vállalat ThinkPad PirvacyAlert technológiája is elérhető, amely a webkamerára támaszkodva figyelmeztet, ha valaki túl sokáig meredne mögülünk a kijelzőre, és automatikusan bekapcsolja a szűrőt. Védelmi megoldásokból persze a szokásos repertoár is ott van a gépeken, mint a ThinkShutter, azaz az elhúzható kameraretesz, az ujjlenyomat-olvasó, illetve az infravörös kamera is.

A Lenovo a billentyűzeten is eszközölt újításokat, noha nem a mechanika, sokkal inkább a funkciógombok terén: a készülékekre kifejezetten a VoIP hívásokhoz szánt hívásindító és -megszakító billentyűk kerültek. Ennél talán többeket hoz majd lázba ugyanakkor, hogy a frissen bejelentett ThinkPadek végre Wi-Fi 6 támogatással érkeznek, ami hiánypótló újdonságot jelent a szériánál. Az akkumulátor mindkét modellnél 51 Wh kapacitású, amellyel a Yogától használattól és konfigurációtól függően 10-15 óra üzemidőt ígér a gyártó, míg az X1 Carbon 10-18,5 órát produkál. A megjelenés pontos dátuma kapcsán a Lenovo egyelőre nem közölt részleteket, az X1 Carbon indulóára nettó 1500, az X1 Yogáé pedig nettó 1600 dollár lesz.