Két éven belül nyereségessé tenné mobilrészlegét az LG

A gyártó azt ígéri 2021 végére okostelefonos divíziója profitot termel majd - noha azt nem tudni, ezt a cég pontosan hogyan tervezi megvalósítani.

Két év alatt termőre fordítaná hanyatló okostelefonos üzletágát az LG, a koreai vállalat vezérigazgatója, Kwon Bong-Seok az idei CES-en tett ígérete szerint. Az igazgató annak részleteit egyelőre nem árulta el, hogy a cég hogyan is tervezi visszafogni a divízió évek óta tartó visszaesését, mindössze annyit közölt, az LG a következő időszakban kiterjeszti mobilos törekvéseit, és menetrend szerint dobja majd piacra új okostelefonjait, rendre valamilyen "wow-faktorral" a tarsolyukban.

A The Korea Times szerint a gyártó az eddiginél szélesebb okostelefon-palettával igyekszik majd megkapaszkodni a szegmensben - a nagyobb választéktól a lap szerint a cég nagyobb versenyképességét remél a mára meglehetősen telített okostelefon-piacon. A vállalat, hogy csökkentse az okostelefonok gyártási költségeit, gyártósorait már tavaly átköltöztette a dél-koreai Pyeongtaekben található fő üzeméből a vietnámi Haiphongba.

A bizakodó kilátások ecsetelését valószínűleg nem véletlenül időzítette a múlt hét végére az LG, nemrég láttak napvilágot ugyanis a cég tavalyi utolsó negyedéves teljesítményére vonatkozó első várakozások, amelyek jócskán alulmúlták az elemzők korábbi becsléseit. Az LG eszerint valamivel több mint 85 millió dollárnak megfelelő üzemi nyereségre számít - jóval kevesebbre, mint az elemzők 233,6 millió dollár környékén mozgó prognózisai. A gyenge teljesítményért jó eséllyel nagyrészt továbbra is a renitens mobilos üzletág felel, amely negyedévről negyedévre tovább zsugorodik.

Hogy mik lesznek a vásárlók tekintetét ismét az LG telefonjai felé fordító "wow-faktorok", azt egyelőre nem tudni, ugyanakkor tény, hogy a gyártó az utóbbi időben elkezdett kísérletezni a riválisoknál sok esetben jóval merészebb megoldásokkal, mint a gesztusvezérlés, vagy épp a telefonra csatlakoztatható, második kijelzős tok. Egyelőre ugyanakkor nem látszik, hogy ezek a funkciók lennének, amelyek megfogják majd a cég mobilos üzletágának lejtmenetét.

NE SIESSÜNK A 8K-VAL

Kwon a cég többi üzletágát illetően is derűlátó, utóbbiak kapcsán pedig jóval megalapozottabb is az optimizmusa. Ahogy a vezető elmondta, a legfrissebb, autókomponenseket fejlesztő üzletág szépen teljesít, az eddigi tempó alapján az ugyancsak 2021-ben fordulhat nyereségesre. Az LG autóalkatrészekkel foglalkozó divíziója elsősorban a műszerfalakhoz szánt komponenseket, kijelzőket fejleszt, az LG Chem és az LG Display erőforrásaira, és utóbbi ügyfélcsatornáira támaszkodva.

Ami az otthoni szórakoztatóelektronikai szegmenst illeti, a vállalatnak nincs könnyű dolga a rivális Samsung mellett, amely ráadásul egyre nagyobb lendülettel promotálja 8K tévéit és paneljeit - Kwon szerint ugyanakkor a konkurens túl korán kezdett a technológia agresszív népszerűsítésébe, miután a 8K tévék után érdeklődők piaca "elhanyagolható", arról nem is beszélve, hogy 8K tartalmakból sem túl széles a kínálat. Ennek megfelelően az igazgató egyelőre nem látja úgy, hogy az LG oldalán szükség lenne saját 8K-hajrára.

Eközben ugyanakkor az LG saját nagy dobása, a feltekerhető TV rajtja is tovább csúszik. A vállalat Signature OLED TV R modelljét még a tavalyi CES-en jelentette be, mondván, a gombnyomásra feltekeredő vagy épp kinyíló tévé még 2019-ben elérhetővé válik, végül azonban a gyártó az idei évre tolta el a rajtot - az igazgató szerint 2020 harmadik negyedévében érdemes arra számítani, addig pedig a cég tovább javítja a kijelző megbízhatóságát. Látható, hogy a hajlékony panelek nem csak az okostelefonos szegmensben, de az egészen nagy kijelzőknél is hoznak magukkal váratlan problémákat, nem lenne meglepő, ha az idén rajtoló, hajlékony kijelzős notebookoknál is felbukkannának még hasonló gyermekbetegségek.