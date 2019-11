Visszaesést hozott az idei harmadik negyedév az okostelefon-piacon

A Gartner szerint a piac tovább zsugorodik, a Samsung és a Huawei viszont az árral szemben halad.

Visszaesést mutattak az okostelefon-eladások az idei harmadik negyedévben a Gartner kutatása szerint. A szerényebb eredményekre hatással lehetett, hogy a vásárlók kivárnak az ünnepi időszak előtt, a kutatócég szerint továbbá sokan az 5G hálózatok terjedésére is várnak, emiatt pedig inkább 2020-ra tolják ki meglévő készülékeik cseréjét. Az időszakban a cég szerint összesen valamivel több mint 387 millió okostelefon talált gazdára, ez vékony, 0,4 százalékos csökkenést jelent az egy évvel korábbi számokhoz képest.

A piac dobogóján ez nem hozott változást, a mezőnyt továbbra is a Samsung vezeti, 79 millió eladott készülékkel - a piaci sodrással szemben a koreai óriás még növekedni is tudott, ez az érték ugyanis 7,7 százalékkal nagyobb a 2018 Q3-as eredménynél. A vállalat piacrésze is hízott, 18,9-ről 20,4 százalékra. A Gartner szerint a gyártónál, illetve riválisainál is, elsősorban a belépő- és középkategóriás eszközök hajtották az eladásokat.

A Huawei az Egyesült Államok elnöki rendelete miatt kifejezetten viszontagságos időszakban is látványosan tudott növekedni, a vállalat 65,8 millió okostelefont adott el, mintegy 26 százalékkal többet mint egy évvel korábban. Ezzel a kínai gyártó megőrizte második helyét a ranglistán, piaci részesedése 13,4-ről 17-re ugrott. Nem meglepő módon az eladásokat főként az anyaország termelte ki, a cég itt 40,5 millió telefont értékesített az időszakban. A cég helyzetét valamelyest könnyíti, hogy az USA múlt héten harmadik alkalommal adott ki általános érvényű kereskedelmi licenchosszabbítást, így az amerikai vállalatok, beleértve az androidos szolgáltatás- és alkalmazásökoszisztémát biztosító Google-t is, újabb 90 napig üzletelhetnek a Huawei-jel.

A harmadik helyen álló Apple már nem volt ilyen sikeres, 40,8 millió eladott telefonja 10,7 százalékkal szerényebb teljesítményt jelent a tavalyi harmadik negyedévben produkáltnál. A zuhanás a gyártó piaci részesedését is fájdalmasan érintette, utóbbi 11,8-ról 10,5 százalékra csökkent. Kínában mindenesetre a cupertinói vállalat is javított, illetve az elemzők az idei zárónegyedévben az új iPhone 11, 11 Pro és 11 Pro Maxtól is javulást várnak.

A negyedik és ötödik pozíció a kínai Xiaomi-Oppo párosé, előbbi cég 32 millió telefont adott el az idei Q3-ban, azaz értékesítései közel 3 százalékkal estek vissza. Ez a vállalat piacrészére is látható hatással volt, az 8,5-ről 8,3 százalékra konszolidálódott. Az Oppo ugyanakkor egy hajszállal javítani tudott helyzetén, 30,8 millió eladott készüléke 0,9 százalékkal haladja meg az egy éve jelentett eredményeket - így a cég piacból kihasított szelete is 7,9-ről 8 százalékra araszolt fel. Az elemzők 2019 utolsó negyedévében a szokott módon jóval komolyabb hajrára számítanak, egyrészt az ünnepi időszak, másrészt a Black Friday, Cyber Monday és hasonló akciók miatt.