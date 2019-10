Már kaphatók a Samsung óriástévéi

A moduláris Micro LED eszközökből akár gigászi, 292 hüvelykes 8K variáns is elérhető - az árért ugyanakkor a céget az érdeklődőknek külön kell megkeresni.

Megkezdte Micro LED óriástévéinek árusítását a Samsung, a leginkább a projektorok ellen hadba induló "The Wall" néven emlegetett termékek több méretben is elérhetők lesznek, a 73 hüvelykes, Full HD konfigurációtól egészen az irdatlan, 292 hüvelykes, 8K variánsig. Noha a gyártó egyelőre nem közölt árakat, a készülékek garantáltan csillagászati összegekért lesznek elérhetők, jó eséllyel a cég abszolút prémium 4K és 8K QLED termékvonalainak árazását is meghaladva.

A tévék a gyártótól ismert, káva nélküli Micro LED moduljaiból épülnek fel: az egyenként 806,4x453,6 milliméteres modulok felbontása 960x540 pixel, akár brutális, 2000 nites csúcsfényerőre képesek, továbbá 10000:1-es kontrasztarányt és 16 bites színmélységet produkálnak. Az AnandTech szerint továbbá az egyenként vezérelhető LED-ek mérete az eszközökön mindössze alig 0,84 négyzetmilliméter, a modulok maximális frissítési gyakorisága pedig 120 hertz. Az eszközök betekintési szög terén valamelyest elmaradnak az ismert IPS és OLED megoldásoktól, annak értéke vízszintesen 155 fok, függőlegesen pedig 135 fok.

A különböző méretű variánsokat a gyártó a fenti modulokból legózza össze, a 73 hüvelykes, legkisebb elérhető modellt négy hasonló modul alkotja, összesen Full HD felbontást biztosítva a készüléknek. A 4K modell lényegében az alapmodellből használ fel négy darabot, magyarán 16 modulból áll - képátlója pedig 146 hüvelykre ugrik. A legnagyobb modell 292 hüvelyk, felbontása pedig a korábban említett 8K.

Az eszközökhöz tartozó multimédiás egység a HDR10+ tartalmak támogatása mellett egy sor szolgáltatást is elérhetővé tesz, beleértve a Netflixet és a YouTube-ot is, valamint természetesen a gyártó okosotthon-platformja, a SmartThings is ott van a listán. Miután az árak nem ismertek, az érdeklődő vásárlóknak külön meg kell keresni a Samsungot, ha a The Wall széria valamelyik modelljét megvásárolnák. A gyártó az igényeknek megfelelően egyedi ajánlatot ígér az ügyfeleknek.