Tovább csepegteti a Tiger Lake részleteket az Intel

Az új generációs platformról, az Athena eszközökről és a videóstreamingről is szót ejtett a CES-en a chipgyártó.

Az elsők között állt színpadra az Intel az idei CES-en: a hivatalosan ma rajtolt konzumerelektronikai kiállításon a chipgyártó bepillantást engedett 2020-as terveibe, noha azt nem mondhatni, hogy túlságosan belefeledkezett volna a részletekbe. Az eseményen mindenesetre egyebek a fejlesztés alatt álló legújabb generációs Tiger Lake platformról, illetve a cég GPU-járól is szó esett.

5 GIGAHERTZRE ÉS TOVÁBB

A prezentáció egyik fontos pontja volt a 10. generációs mobilprocesszorok kiterjesztése a 45 wattos hardverekre. Itt továbbra is a Skylake-re építő, az Intel legújabb, 14++ nanométeres gyártástechnológiát használó Comet Lake-ről van szó. Ahogy az AnandTech is kiemeli, az új processzorok várhatóan az órajel terén hoznak majd aránylag kis előrelépést - hogy pontosan mekkorát, azt a gyártó egyelőre nem közölte, annyit viszont elárult, hogy az új, 45 wattos Core i7-es chipek csúcsórajelei elérik majd az 5 gigahertzet, míg az i9 lapkák meg is haladják majd azt. A chipgyártó a platformról a közeljövőben ígér további részleteket.

Greg Bryant és a Tiger Lake prototípusok

Bár alapos kivesézésről nincs szó, az Intel az Ice Lake-et követő legújabb mobil platformjáról, a Tiger Lake-ről is ejtett néhány szót - persze miután javarészt még előbbi széles körű piaci térhódítása is várat magára, az új generációra nem érdemes egyhamar számítani, hacsak valamilyen oknál fogva az Intel nem akarja gyorsan túl tenni magát és vásárlóit az Ice Lake-en. A Tiger Lake egyik legfőbb érdekessége mindenesetre, hogy az már a Xe grafikával érkezik - az AnandTech szerint továbbá a Xe-LP mikroarchitektúrára támaszkodik majd, amely 25 watt alatti fogyasztási keretet oszt ki a GPU-ra.

A Tiger Lake pontos teljesítménybeli előnyeit ugyanakkor továbbra is homály fedi - Greg Bryant, az Intel Client Computing Group elnöke mindenesetre előadásában egészen odáig ment, az új generációi "kétszámjegyű" előrelépést jelent majd az elődökhöz képest - Lisa Pearce, az Intel grafikai fejlesztésekért felelős alelnöke pedig arról beszélt, a Xe magoknak hála a grafikai teljesítményben is komoly ugrást jelent majd az új platform. Azt sajnos a cég továbbra sem közölte, pontosan mikor számíthatunk a Xe-re és a Tiger Lake-re a piacon.

HATÉKONYABB STREAMING ÉS TERJESZKEDŐ ATHENA

A vállalat CES-es előadásában a videostreaming szegmensére is kitért, amelynek a Netflix-szel karöltve adna lökést, a már csőben lévő, alacsonyabb bitráták mellett jobb képminőséget ígérő AV1 kodekkel - utóbbinak mindkét vállalat nagy támogatója. A páros szerint az SVT-AV1 már készen áll a kereskedelmi rajtra, így a technológia már idén munkába állhat.

A cég Project Athena kezdeményezésének helyzetéről is beszámolt - a Project Athena pecsétet, mint arról korábban megemlékeztünk, azok a notebookok kaphatják meg, amelyek megfelelnek az Intel által támasztott feltételeknek. Ezek közül talán a legfontosabb, hogy 9 órás, valós akkus üzemidőt kell produkálniuk, Wi-Fi-s böngészés mellett, minimum 250 nitre állított fényerőnél, (offline) videólejátszásnál pedig 16 órát. Emellett az Athena minősítéshez a gépeknek 12-15 hüvelykes érintésre és stylusra egyaránt érzékeny, legalább Full HD felbontású kijelzővel kell rendelkezniük, alvó üzemmódból egy másodperc alatt kell felállniuk, két másodperc alatt pedig az online böngészésre is készen kell hogy álljanak. Elvárás továbbá legalább a Core i5-ös processzor, illetve 8 gigabájt RAM és 256 gigabájtos NVMe SSD megléte, a Wi-Fi 6 és a Thunderbolt 3, valamint az egyre divatosabb gyorstöltés támogatása.

Az Intel szerint a plecsnit máig 25 készülék szerezte meg, 2020-ban pedig ez a szám a chipgyártó várakozásai szerint duplázódik majd - a cég többek között a Google-lel is együttműködésre lépett, amelynek eredményeként már Athena plecsnis Chromebookok felbukkantak, mint az Asus Chromebook Flip C434 és a Samsung Galaxy Chromebook.