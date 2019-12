Ezek voltak az év(tized) legnépszerűbb mobilappjai

Közzétette éves elemzését az App Annie, az egyik nagy nyertes idén is a Facebook.

Közzétette éves alkalmazás-rangsorát az App Annie, az elemzőcég lajstromának élén a jól ismert nevek mellett néhány meglepő szereplő is feltűnt. 2020-hoz közeledve a kutatócég ráadásul nem csak az idei év eredményeiről, de az elmúlt évtized sarokpontjairól is beszámolt.

A globálisan mért letöltésszámok ismét rekordot döntöttek, a Google Play Store-ból és az iOS-es App Store-ból a felhasználók összesen 120 milliárd letöltést hoztak össze - ebben ráadásul az újratelepítések és frissítések nincsenek benne, így tényleg csak az újonnan letöltött alkalmazásokról van szó. Ennek láttán nem meglepő, hogy a fenti platformokon zajló felhasználói költések is egészségesen növekednek, a tavalyi értéket 15 százalékkal meghaladva globálisan 90 milliárd dollárnál álltak meg. Amir Ghodrati az App Annie piaci elemzésekért felelős igazgatója a VentureBeatnek nyilatkozva úgy fogalmazott, a szegmens rendkívül sikeres évet tudhat mag mögött.

A 2019-es rangsorban a legnagyobb letöltésszámot a (nem játék) alkalmazások közül a Facebook Messenger hozta össze, szorosan a nyomában a fő Facebook appal. A harmadik helyen a WhatsApp áll, ami ismét nem jön váratlanul - az viszont annál inkább, hogy a rövid videókra építő appok milyen lendületet szereztek az év során, a TikTok negyedik helyével az őt követő Instagramot is megelőzte, a hetedik helyen álló, ugyancsak rövid videók készítését és megosztását célzó Likee pedig most került először a Top 10-be.

A játékok mezőnyében már jóval több új cím bukkan fel, a tíz legtöbbször letöltött appból hét most tűnik fel első alkalommal az élmezőnyben. A listát a Free Fire vezeti: bár a Battle Royale cím talán nem olyan közismert, mint az őt követő PUBG Mobile, a játék már tavaly is ott volt az App Annie toplistájában. A dobogót a metróban szaladgálós Subway Surfers zárja, amelyet a Good Job Games mindjárt három címe követ. A Top 10 végére a Call of Duty: Mobile is eljutott, ami annak fényében elképesztően látványos teljesítmény, hogy a játék idén október elején jelent meg.

AZ ÉLEN A VIDEÓK

A felhasználói költések terén a ranglista első helyén a YouTube áll, mögötte a Google One-nal, a keresőóriás központosított tárhelykonstrukciójával. A dobogó harmadik fokán a Baidu nevével fémjelzett iQiyi online videóplatform áll, amely nem meglepő módon elsősorban Kínában népszerű - őt pedig a Tinder követi. A TikTok erre a listára is feljutott, a 6. helyre, a Google-nek pedig a fentik két szolgáltatás mellett a YouTube Musicot is sikerült bejuttatnia a Top 10-be, ahol a 7. pozíciót foglalja el.

A játékokat megnézve a Tencent viszi a pálmát a felhasználói költésekben, a vállalat a dobogó mindhárom helyét magáénak tudhatja: az arany a Game for Peace, azaz a PUBG Mobile kínai piacra szabott verzióját illeti, az ezüstérem pedig a PUBG Mobile-é, míg a harmadik helyre az ugyancsak a Tencenthez kötehető Perfect World jutott.

Ghodrati szerint egyébként a játékoknál a "hypercasual" azaz extrém rövid játékidőt igénylő címek is egyre népszerűbbek, és egyre inkább szorongatják a piac nagyobb szereplőit. Az ilyen címek sokszor a semmiből bukkannak fel, népszerűségük élettartama pedig jellemzően néhány hónap, ezután fejlesztőik a közönséget egy másik, hasonló koncepcióra támaszkodó játékra terelik át.

A FACEBOOK AZ ÉVTIZED NYERTESE

Miután az új évtizedtől már alig egy karnyújtásnyira vagyunk, az App Annie az elmúlt tíz év toplistáit is összeállította. A letöltésszámokat tekintve itt az appok közül nem meglepő módon a Facebook vitte a prímet - de az első négy hely mind a vállalat alkalmazásaihoz köthető. A második helyen áll ugyanis a Facebook Messenger, amelyet a WhatsApp, majd az Instagram követ. Látható, hogy a közösségi média volt messze a legnépszerűbb kategória a felhasználók között, a Top 10-ből hét app sorolható ide. A játékok közül az tíz éves összesítésben a Subway Surfers gyűjtötte össze a legtöbb letöltést, nyomában a Candy Cursh Sagával, a bornzérmet pedig a Temple Run 2 zsebelte be.

A felhasználói költést tekintve az elmúlt tíz év nyertese a Netflix, a második hely pedig a Tindert illeti, amelyet a Pandora Music követ. Meglepő módon a Spotify csak a hetedik pozíciót tudta megszerezni a rangsorban - az viszont már kevésbé jön meglepetésként, hogy a mezőnyt főként a videó- és zenestreaming szolgáltatások hajtották. Ami a játékokat illeti, a Clash of Clans felhasználói nyúltak az időszakban legmélyebben a zsebükbe, a második pedig a Monster Strike a listán. A Candy Crush Saga azért itt is felfért a dobogóra, a bronzérmet vitte el.