Az Adobe veszi meg a Facebook VR szobrászalkalmazását

Az Oculus Mediummal értékes közösséget szerezhet az Adobe, amelyet igyekszik is megőrizni. A Facebook eközben egyre nagyobb lendülettel formálja át VR-es törekvéseit.

Az Adobe-nak adja tovább VR szobrászalkalmazását a Facebook, az Oculus Medium egyelőre ismeretlen összegért cserél gazdát. Az eladás meglepő, a közösségi óriás ugyanis az elmúlt években rengeteg pénzt és erőforrást ölt a VR-es 3D-modellező szoftverbe. Utóbbi aránylag kicsi, de aktív közössége mindenesetre örülhet, hiszen az Adobe-nál vélhetően jó kezekben lesz az alkotókat célzó szoftver, főleg ha az más termékeivel is integrálja majd azt.

A Facebook oldalán ezzel párhuzamosan látszik, hogy a vállalat tempósan rajzolja át VR-stratégiáját: nincs két hete, hogy a cég bejelentette, felvásárolja a VR játékok között rendkívül népszerű, több mint egymillió példányban eladott Beat Sabert fejlesztő Beat Gamest. Az árról a cég akkor is hallgatott, azt viszont elárulta, a későbbiekben további stúdiók felvásárlását is tervezi.

A vállalat tehát egyre inkább a játékokra helyezi a hangsúlyt a VR szegmensben, az Oculus más jellegű termékeitől pedig igyekszik szabadulni. A cégnek ráadásul van egy másik, a Mediumhoz hasonló terméke is, a Quill 2.0 - igaz, utóbbi inkább a Google-től ismert VR rajzolóappra, a Tilt Brush-ra emlékezetet, mintsem egy 3D modellező alkalmazásra, mint a frissen eladott app.

Ami a Mediumot illeti, a felvásárlással egyelőre semmi nem változik az alkalmazásban, 2020-ban azonban elkezdi pumpálni bele az új tartalmakat az Adobe, amely új funkciókat és egyéb fejlesztéseket is ígér majd a szoftverhez. A Medium eredetileg inkább a hobbistákat vette célkeresztbe, közönségében ugyanakkor játékfejlesztők és művészek is ott vannak, akikhez most az Adobe szerezhet elérést, és akik így a cég más termékei mellett is jobb eséllyel köteleződhetnek el - az app meglévő közösségét a vállalat mindenképp igyekszik majd a későbbiekben is megőrizni. Az Adobe portfóliójában az új szerzemény a Substance 3D textúrakészítő szoftvert egészíti majd ki.