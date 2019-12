Megérkezett a webes Flutter bétája

A Google keresztplatformos frameworkjének 1.12-es verziója több fontos újítást is hoz.

Tovább bontogatja szárnyait a Google keresztplatformos UI keretrendszere, a Flutter, amely immár 1.12-es stabil verziójához érkezett. A frissítés a teljesítménybeli javulás és egyéb kiegészítések mellett a létező appok flutteres tartalmakkal való kiegészítését is egyszerűbbé teszi.

A megoldás eredetileg az Android és iOS appok fejlesztését igyekezett közös nevezőre hozni, noha eddig sem volt titok, hogy a Google-nek ennél nagyobb szabású ambíciói is vannak a frameworkkel. Ezt a cég most ismét megerősítette, blogposztja szerint a Flutterrel az "ambient computingot" tűzi zászlajára - utóbbi alatt a vállalat azt a napról napra határozottabban kirajzolódó trendet érti, amelyben az egyes szoftvereket és szolgáltatásokat a felhasználók nem egy-egy adott eszközhöz és kijelzőhöz kötik, helyette számos felületről el akarják érni azokat, az okosóráktól a telefonokon át a tévékig és okoskijelzőkig. A Google ezért nem csak az Android-iOS párosra, de lényegében minden képernyőre kartácstüzet nyitna a Flutterrel, egy minden lehetséges felületen átívelő keresztplatformos rendszerré hizlalva kezdeményezését.

A Google szerint az alfa verzióban alig két éve debütált Flutter népszerűsége rohamosan növekszik, mára több mint egymillió fejlesztő használja azt alkalmazásaiban. Az egyre nagyobb érdeklődést egyébként a GitHub idei State of the Octoverse jelentése is tükrözi, amelyben a Flutterben is használt Dart lett a leggyorsabban növekvő nyelv 2019-ben, maga a Flutter pedig a legtempósabban gyarapodó nyílt forrású projekt címét nyerte el. Egyelőre a framework egyébként főként a prototípus-készítésben népszerű, hiszen azzal a cégek termékeiket gyorsan, egyszerre tudják validálni a két fő mobilos platformon.

ASZTALI ÉS WEBES NYITÁS

De kanyarodjunk vissza az 1.12-es verzióhoz, amely a fentebb említett újdonságok mellett egy új Google Fonts csomagot is tartalmaz, több mint ezer nyílt forrású betűkészlethez adva hozzáférést, illetve a Material és Cupertino libraryket is frissíti a az aktuális UI elemekkel. A framework ráadásul most először az asztali és webes platformok felé is nyit: előbbinél a macOS kap először támogatást, a Flutterrel a közös kódbázisból már az Apple asztali platformját célzó, teljes mértékben optimalizált alkalmazás is létrehozható.

De a webes felületek támogatás is komoly mérföldkőhöz érkezett, a funkciót a Google ugyanis már béta címke alatt teszi elérhetővé. A támogatást a cég tech preview formájában már júliusban az idei Google I/O-n bejelentette early adopter programjának résztvevői számára, most azonban az 1.12-es kiadással mindenki felé megnyitja, aki a beta csatornára feliratkozott, és bekapcsolta a webes opciót. Náluk az új Flutter projektek nem csak az Android és iOS appokat tartalmazzák, de egy webes könyvtárat is, amelyben minden megtalálható, az adott projekt kódjának böngészőben való futtatásához.

A Google jelenleg néhány specifikus esetben javasolja a Flutter webes alkalmazását, az egyik ilyen, mikor a fejlesztők mobilos alkalmazásaik funkcionalitását akarják kvázi egy az egyben webes felületre átültetni, egy másik pedig a beágyazott interaktív tartalmak esete, mikor egy weblapra egy adatokban gazdag "miniappot" helyeznének el a készítők. A cég emellett kiegészítő webappokhoz készítésére is ajánlja a megoldást, amelyek például egy már létező Flutter mobilapp backendjének kezelésére szánt adminfelület szerepét tölthetik be. A fejlesztők mindezek mellett már saját pluginjaikat is elkészíthetik a keretrendszerhez.

A keretrendszer térnyerését az is jól illusztrálja, hogy az Adobe Creative Cloudban is megjelent annak támogatása, egy nyílt forrású pluginen keresztül, amellyel Adobe XD-ből exportálhatók különböző dizájnok Fluttere. A plugin várhatóan jövő év elején lesz elérhető. Ugyancsak említést érdemel, hogy a fentiekkel párhuzamosan a Flutter alatt dolgozó programozási nyelv, a Dart is 2.7-es verziójához érkezett.

A Flutter tehát az asztali appok és a web irányába is araszol - bár jelenleg a framework még messze áll az "ambient computing" teljes lefedésére vonatkozó víziótól, a keretrendszer népszerűsége töretlenül növekszik, ami a támogatott platformok bővülésével várhatóan csak tovább gyorsul majd.