Ezüstérmes lett a Python a GitHub legnépszerűbb nyelveinek rangsorában

A listát továbbra is a JavaScript vezeti, a Java viszont a harmadik helyre szorult vissza.

Kiadta idei State of Octoverse jelentését a GitHub, amelyben idén is helyet kapott a platform legnépszerűbb programozási nyelveinek lajstroma is - noha a rangsorok élét még nem érte el, látható, a Python az idei év nagy nyertese.

A listában ennek megfelelően a JavaScript 2019-ben is megőrizte vezető pozícióját - a dobogó másik két fokán viszont a Java és a Python most helyet cserélt. Ezzel a Python először szerezte meg a platform ezüstérmét, a JavaScript után ezt a nyelvet használták legtöbben a különböző repositorykban közzétett projektekben. A Java ezzel a harmadik helyre szorult vissza. Mindeközben a C# és a C++ is megcserélte pozícióját, előbbi a PHP után idén az ötödik helyen áll, a C++ pedig a hatodikra csúszott vissza. A tavaly robbanásszerűen kilövő TypeScript idén stagnáló népszerűséget mutatott, megtartotta hetedik helyét a rangsorban, mögötte a nyolcadik helyet pedig a Shell szerezte meg, megelőzve a C-t, amely így a kilencedik pozícióba kényszerült. A TOP 10-et a Ruby zárja.

kép: GitHub

A bázisukat leggyorsabban növelő nyelvek rangsorát a Dart vezeti, annak használata nem kevesebb mint 532 százalékkal ugrott meg - nem elhanyagolható részben a Flutter keresztplatformos frameworknek hála. A második helyen a Rust áll, 235 százalékos ugrással, amelyet a HCL követ, 213 százalékkal. A dobogóra a Kotlin már nem fért fel, noha utóbbi növekedése is 182 százalékos volt, mögötte, az ötödik helyen pedig a TypeScript áll, a maga 161 százalékával. A Python erre a listára is feljutott, igaz 151 százaléka csak a nyolcadik helyre volt elég - a nyelv mindenesetre jól láthatóan zakatol, ami elsősorban az adattudósok körében való töretlen népszerűségének köszönhető, illetve a hobbisták között is közkedvelt nyelvről van szó.

ZAKATOL AZ OPEN SOURCE

A GitHubhoz egyébként idén mintegy 10 millió új fejlesztő csatlakozott, akik több mint 44 millió repositoryt hoztak létre az elmúlt év során. A platformon ráadásul idén 44 százalékkal több fejlesztő hozta létre első repositoryját, mint 2018-ban.

A Microsoft szárnyai alatt dolgozó cég adatai szerint a nyílt forrású projektekhez való hozzájárulások is szépen gyarapodnak, idén a Fortune 50 vállalatok közül 35 járult hozzá valamilyen nyílt forrású kezdeményezéshez, 29 pedig a GitHub Enterprise-t használja nagyvállalati szoftvereinek fejlesztése során. A nyílt forrású projektek ráadásul globálisan is egyre népszerűbbek, azokhoz egyenként átlagban 41 országból érkeztek hozzájárulások. Kína különösen rákapott a területre, az ország fejlesztői idén 48 százalékkal több projektet forkoltak és klónoztak, mint tavaly. A nyílt forrású közösséghez idén továbbá több mint 1,3 millió új fejlesztő csatlakozott.

A jelentés a platformon lévő projektek közötti szoros kapcsolatokra, függőségekre is rávilágít: a legnagyobb 50 nyílt forrású projekttől például átlagosan egyenként több mint 3,6 millió további repository függ. Az egyik legnépszerűbb ilyen projekt, a gépi tanulás területén is közkedvelt TensorFlow számaira a jelentés külön kitér: ahhoz idén 9,9 ezer fejlesztő járult hozzá, egyebek mellett pull requestek és hibajelentések formájában, a továbbá 2,2 ezer commit hozzájárulás is érkezett a TensorFlow-hoz az év során. A projekthez mára 46 ezer további repository épített ki függőséget.