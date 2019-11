Ismét kénytelen hozzányúlni az iOS fejlesztéséhez az Apple

Az iOS 13 kínos problémáit látva újból átalakítja operációs rendszerének fejlesztési modelljét az Apple - derül ki Mark Gurman múlt heti cikkéből. Az Apple-specialista újságíró nem hivatalos információi szerint az iOS legújabb főverziójának fejlesztése kőrül hatalmas volt a fejetlenség Cupertinóban, amelyet alátámaszt, hogy bő 2 hónap alatt összesen 8 alverzió jelent meg belőle. Az egyhangú elégedetlenséget látva az Apple ismét visszafogja a tempót, így az iOS 14 elsősorban optimalizációkról fog szólni, a korábban tervezett új funkciók egy része pedig majd csak az iOS 15-ben jelenik meg, 2021-ben.

Az iOS 13-ig bezárólag alkalmazott modellben a fejlesztőcsapat egy része naponta, míg mások hetente adtak hozzá új, kvázi teszteletlen funkciókat a rendszerhez, amely számos probléma forrása volt. A Gurman által megszólaltatott anonim forrás szerint előbbi nagyjából olyan volt, mintha egy étel receptjét több tucat egymástól független szakács írná meg. A folyamat egyes állomásainál ez kvázi használhatatlan rendszert eredményezett, ami más csapatok munkáját több napra teljesen megakasztotta.

Gurman információi szerint a már fejlesztés alatt álló 14-es, Azul kódnevű főverziónál a belsős, úgynevezett daily buildekben az új funkciók alapértelmezetten ki lesznek kapcsolva, melyeket igény szerint egyesével lehet engedélyezni. Az első hallásra egyszerű módszerrel könnyebben lehet behatárolni az új fejlesztéseket hatását, legyen szó a rendszer teljesítményről, vagy az azok által generált esetleges hibákról. Az Apple szerint ezzel a korai, kezdetleges verziók lényegesen "élhetőbbé" válnak, megkönnyítve a fejlesztők munkáját.

Az Apple saját belső tesztjeivel egy 1-től 100-ig tartó skálán osztályozza szoftvereinek minőségét, ahol a meglehetősen bugos verziók 60 körül, a stabilnak tekinthető kiadások pedig 80+ pontot kapnak. Bár konkrét eredményeket Gurman nem közölt, annyi bizonyos, hogy az iOS 13 lényegesen gyengébb eredményt kapott mint az egy évvel korábban megjelent iOS 12. A fejlesztőcsapat a bugok súlyosságát is rangsorolja, 0 és 5 között. Az új funkciók mindenkori minőségét egyszerű színekkel jelölik: zöld, sárga, és piros.

A múlt héten napvilágot látott információk szerint nem csak a módszeren, de az új funkciók mennyiségén is változtat az Apple. A korábban iOS 14-re tervezett fejlesztések egy részét a vállalat inkább elhalasztja, csökkentve az új modell esetleges kockázatait. Gurman szerint az iOS mellett az iPadOS, a watchOS, a tvOS, illetve a macOS fejlesztése is megújul, melytől a cupertinói vállalat vezetése hosszútávon egyértelmű minőségjavulást vár.

A szerencsétlen 13-as

A szeptember 19-én megjelent iOS 13.0 számos hibával nehezítette a felhasználók mindennapjait. Az alkalmazások egy része rendkívül lassan indult, vagy rosszabb esetben összeomlott. Ennél kínosabb volt, hogy a készülékek nagy részénél alapvető vételi problémák jelentkeztek, vagyis sem hívást, sem pedig adatkapcsolatot nem lehetett felépíteni. Ugyancsak irritáló hibák voltak a Messages és Mail alkalmazásokban, tovább nehezítve az alapvető kommunikációs szolgáltatások használatát.

Gurman szerint az Apple már májusban látta, hogy komoly problémák vannak az iOS 13-mal, amelyeket végül nem is sikerült időre megoldani. Ennek egyik oka a megfeszített tempó, cupertinóban ugyanis még hosszú évekkel ezelőtt kőbe vésték, hogy évente, a legújabb iPhone megjelenésére el kell készülnie a legújabb iOS főverziónak. A szeptemberre ütemezett készülékeket csak az azokkal közel egyidőben megjelenő friss iOS támogatja. Nincs lehetőség arra, hogy a sok tízmilliós darabszámban leszállított húzótermékek a korábbi verzióval kerüljenek piacra, ergo a szoftvernek meg kell jelennie, ha törik, ha szakad.

A fejlesztőcsapat augusztusban nyugtázta, hogy a kitűzött, 80 pont körüli minőséget nem fogja elérni az iOS 13.0, ezért a verziót magára hagyva inkább a 13.1-en kezdtek el dolgozni. Nem hivatalos információk szerint az Apple ezt, a 13.0 után mindössze 5 nappal megjelent verziót tekinti a rendszer első végleges verziójának, amit alátámaszt, hogy az első iPadOS is a 13.1-es verzió alatt jelent meg. Ezt a 13.1.1, 13.1.2, illetve a 13.1.3 formájában további három, hibajavításokra fókuszáló alverzió követte, mindössze egyetlen hónapon belül. Ekkor, vagyis október 28-án jelent meg az 13.2, amely az Apple céljainak megfelelően egy magasabb minőséget képviselt. Ennek ellenére ebbe is jutottak irritáló hibák, a Mail alkalmazás összeomlására, illetve a háttérbe tett appok kezelésére is rengetegen panaszkodtak. Nem is csoda, hogy mindössze három hét alatt újabb három alverzió érkezett a 13.2.1, 13.2.2, illetve a 13.2.3 formájában, példa nélküli módon két hónap alatt nyolcra növelve a főverzió óta megjelent kiadások számát.

Veterán iOS fejlesztők szerint ez több mint kínos. A Gurman által idézett Steve Troughton-Smith állítja, a 2014-ben megjelent iOS 8 óta nem látott ilyen gyenge minőséget. Az ugyancsak fejlesztőként dolgozó Marco Arment szerint az iOS 13 mind a felhasználók, mind pedig a fejlesztői közösség számára kiábrándítóan hatott.

Másodjára sikerül?

Ahogy Gurman is rávilágít, a fejlesztési modell átrajzolásának immár másodjára fut neki az Apple, ráadásul alig két éven belül. Az újságíró még tavaly februárban adta hírül, hogy Craig Federighi, illetve az általa vezetett, az operációs rendszert is fejlesztő csapat az iOS 11 fiaskója után belátta, hogy korábbi fejlesztési gyakorlatuk már nem tartható. Akkor arról volt szó, hogy Federighiék egy új módszer alapjait fektették le, illetve egyes funkciók implementálását elnapoltak. Mindezt azon célból, hogy több időt biztosítsanak a nagyobb horderejű fejlesztésekhez, illetve az azok megfelelő implementációjához szükséges motorháztető alatti finomhangolásokhoz, csökkentve a nyomást a fejlesztőcsapaton.

A jelenlegi helyzethez hasonlóan 2018 eleji módosításoknak is a korabeli legújabb verzió (iOS 11) kiadásából kerekedett panaszáradat ágyazott meg. Ezek lassulások mellett leginkább lefagyásokról, illetve más, a termékek rendeltetésszerű használatát megkeserítő problémákról szóltak. A panaszok többek között gyors merülésről, elmosódott vagy lefagyott zárképernyőről, csengőhanggal és a számológéppel kapcsolatos hibákról, illetve a kamera alkalmazásának összeomlásáról szóltak. A tavaly szeptemberben megjelent főverzió minősége alapján úgy tűnt, hogy a módszer bevált. Az iOS 12 minőségével nem voltak komolyabb problémák, azonban idén mintha mi sem változott volna, az iOS 13-mal az Apple visszakerült abba a gödörbe, amiből tavaly kimászott.