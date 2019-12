Már egyenesen Google Photosra is áttölthetők a Facebookon tárolt fotók

Beérett a Data Transfer Project első gyümölcse, igaz egyelőre csak az írországi felhasználóknak.

Tavaly komoly iparági összefogás keretében több tech-óriás is bejelentette, hogy egységes megoldást keresnek a felhasználói adatok mozgatására különböző online szolgáltatásaik között. A Data Transfer Project (DTP) kezdeményezésben a Facebook, a Google, a Microsoft és a Twitter is ott van - most pedig a Facebook be is jelentette annak első gyümölcsét, amely a Facebookot és a Google Photost drótozza össze, igaz egyelőre csak egy irányban.

A megoldás a közösségi oldal felületéről lesz elérhető, azzal pedig a felhasználók a Facebookról közvetlenül vihetik majd át fényképeiket és videóikat a Google Photosra. A közösségi óriás tervei szerint a funkciót a későbbiekben további szolgáltatásokra is kibővíti majd. A megoldás több lépcsős rajtját a cég Írországban már elindította, jövő év elején pedig a funckió világszerte elérhetővé válik.

Az egész pontosan tavaly júliusban bejelentett Data Transfer Project célja egy olyan, nyílt forrású, közös keretrendszer létrehozása, amellyel két szolgáltató könnyen összekapcsolható egymással, és így a felhasználóik egyszerűbben átvihetik az adataikat (fotók, emailek, névjegyek, naptárak, feladatok, rajzok) egyik platformról a másikra. Ezzel időigényes le és feltöltögetést spórolhatnak meg a felhasználóknak.

A használati esetek közé tartozhat például ha valaki azonnal szeretne elhagyni egy zenei szolgáltatást mert nem ért egyet a megváltozott szabályzatával, ezért a felhőbe töltené fel lejátszási listáját, majd ha később talált egy megfelelő zenei oldalt, akkor oda költöztetné át az adatait. Egy másik példa, ha a felhasználónak megtetszik egy online fotós szolgáltatás, oda is feltöltheti eddig csak a közösségi média oldalán tárolt képeit. Ezenkívül előfordulhat, hogy két grafikus tervezőmérnök alacsony sávszélességgel bíró területen dolgozik, ezért a projekt végén áttöltenék a nagyméretű képeiket a megosztott tárolóból a saját felhős tárukba, ami adott esetben lehetne a DTP saját felülete is.

HÁROM ÉPÍTŐKOCKA

A projekt három fő komponensből épül fel: az első, egy a különböző vertikumokat, mint képek, kontaktok, netán lejátszási listák, egyenként reprezentáló, megosztott adatmodell-csomag, a másodikat pedig azok az adapterek jelentik, amelyek a felhasználók azonosításáért felelnek az egyes szolgáltatásokban, illetve az adatok importálását és exportálását kezelik a megosztott adatmodellekbe. A harmadik építőkocka egy feladatkezelő-keretrendszer, amely mindezt összefésüli, és az egyes adatátviteli munkafolyamatok teljes életciklusát menedzseli. A projekthez több nyílt forrású kiegészítő is elérhető, amelyekkel a Google Cloud Platformon, valamint Microsoft Azure-on is futtatható.

Az adatátvitel biztonsága természetesen kulcskérdés, a Facebook frissen bejelentett eszközénél a felhasználók azonosításához a célszolgáltatásnál ezért az OAuth-t használja, illetve arra is kiemelt figyelmet fordít, hogy a megcélzott platform, ebben az esetben a Google Photos, csak olyan engedélyeket kapjon, amelyek az adatátvitelhez feltétlenül szükségesek - a folyamat lezárultával pedig a hozzáférés is megszűnik a két szolgáltatás között. Emellett, hogy biztosan csak az egyes fiókok tulajdonosai indíthassanak adatátvitelt, a funkció aktiválásakor a Facebook ismét elkéri a felhasználó jelszavát, továbbá emailben is tájékoztatja a folyamat rajtjáról.

A projekt folyamatosan terjeszkedik, ahhoz a Facebook további partnerek csatlakozását is várja, beleértve a startupokat és az újonnan megjelenő platformokat is. A következő hónapokban a cég szerint új típusú adatátviteli eszközök megjelenése is várható - addig is az érdeklődők a DTP helyzetét a kezdeményezés GitHub oldalán követhetik.