200 millió 5G-s telefon fogyhat jövőre

Nagyságrendileg kétszázmillió 5G-s okostelefon értékesítésével számol 2020-ra a világ egyik legnagyobb chipgyártója, a Qualcomm. A cég számos készülékbe szállít majd 5G-s modemeket, többek közt várhatóan a következő generációs iPhone-ba is.

Jövőre jelentős mennyiségű, nagyságrendileg 200 millió 5G-képes okostelefon értékesítésével számol a világ egyik legnagyobb chipgyártója, a Qualcomm. A cég szerdán közzétett prognózisában azzal számol, hogy a mobilhálózatok jövőre esedékes, kiterjedt generációváltása révén a közép- és felsőkategóriában egyaránt elterjednek az 5G-képes modemek.

A Qualcommnál - mely az említett 5G-képes modemek tervezésében és gyártásában élen jár - úgy látják, hogy 2020-ban alapvetően a tavaszi és az őszi időszakban várható inflexiós pont az 5G-penetrációt illetően. Tavasszal a barcelonai Mobile World Congressen beharangozott 5G-képes készülékek egész serege kerülhet majd piacra, míg év végén további csúcskészülékekből érkezhet 5G-s variáns.

A rejtélyes megfogalmazásból nem nehéz kikövetkeztetni, hogy a gyártó ez esetben nyilvánvalóan a következő generációs iPhone-ra utal, melyhez a korábban kiszivárgott pletykák szerint a Qualcomm szállítja az 5G-s modemet. A tervezőcég X55-ös fejlesztése a piac első olyan chipje, amely az 5G mellett a 4G, 3G, illetve 2G támogatással is rendelkezik. A modemet gyakorlatilag az összes szabványosított technológiára felkészítette a Qualcomm, beleértve a milliméteres hullámhosszú (mmWave) kapcsolatot is. Az X55 mindhárom licencelt frekvenciatartományt támogatva, 26 és 28 GHz mellett a 39 GHz-es sávban is képes kommunikálni a modem. Ezek közül 26 GHz-es tartomány támogatása emelendő ki, az Európai Unió országaiban erre építenek majd a szolgáltatók.

Elemzőcégek korábban a chipgyártó most közölt számához képest lényegesen szerényebb előrejelzést adtak az 5G-képes okostelefonok 2020-as eladási számait illetően: az IDC például 123,5 millió készülékkel számolt, a Goldman Sachs pedig 120 millióval, a Qualcomm prognózisa ugyanakkor szakértők szerint így is helytálló lehet, már csak azért is, mivel a gyártónak mostanra már tudnia kell, mekkora megrendelési volumennel kell számolnia jövőre. 5G-s chipeket ezzel együtt természetesen nem kizárólag a Qualcomm gyárt, a cég mögött ott sorakoznak a riválisok, többek közt a MediaTek, a Samsung vagy éppen a Huawei.