Rejtélyes új okostelefont tesztel az Essential

Az aránylag kicsi készülékek hosszúkás, keskeny kijelzőt és egyedi UI-t kaptak - egyebet azonban egyelőre nem tudni az Essential új telefonjairól.

Váratlan fotókkal borzolta a kedélyeket Twitteren Andy Rubin, az Android-atya az egy ideje hallgatásba burkolózó Essential legújabb lehetséges telefonjáról osztott meg fotókat - noha képekkel a válaszok helyett inkább a kérdőjelekből lett több.

A Rubin által közzétett fotókon ugyanis aránylag kis méretű unortodox kialakítású, szokatlanul megnyújtott kijelzővel szerelt készülékek láthatók, érdekes felhasználói felülettel és színes, fényes hátlapokkal. A fotókhoz az Essential vezetője mindössze annyi kommentárt fűzött, hogy azokon egy új UI látható, egy "radikálisan más" kialakításhoz tervezve. Eközben az Essential hivatalos csatornáján is megjelentek a képek, a cég szerint pedig a készülék előzetes tesztelése már élesben zajlik.

A készülék nyújtott formája és méretei leginkább egy tévés távirányítóra hajaznak, a keskeny érintőkijelző pedig nem is igazán hagy helyet egy hagyományos androidos kezelőfelületnek - nem csoda, hogy ahhoz a vállalat teljesen áttervezett UI-t mellékel. Utóbbi első blikkre leginkább egy függőlegesen lapozható vagy görgethető widgetlistának tűnik - az egyelőre nem világos, hogy a megnyitott alkalmazásokat a cég hogyan igazítja majd a példátlanul hosszúkás kijelzőhöz. Jelenleg a gépelés sem tűnik egyszerű feladatnak az eszközön, nem lenne meglepő, ha abban a cég igyekezne minél inkább a beszédfelismerésre támaszkodni, persze ez nem minden élethelyzetben alkalmazható. A készülék élénk színű hátlap-opciókat kap, az első képek alapján piros, kék, zöld és arany variációkban. A hátoldalon egyetlen kamera figyel, alatta egy jó eséllyel ujjlenyomat-olvasót rejtő bemélyedéssel.

Jelenleg tehát erősen kérdéses, hogy pontosan milyen koncepciót is lát a cég és persze Rubin a készülék mögé - és arról sem tudni biztosat, hogy az egyáltalán Androidot futtat-e, bár jó eséllyel nem fordít hátat a platformnak a vállalat, inkább csak egyedi felhasználói felületet fejleszt hozzá. A kis méretből ítélve lehetséges, hogy az eszközzel a tervezők egy minimalista okostelefont képzelnek el, amely azokat a felhasználókat célozza, akik minél inkább elszakadnának a kijelzőktől. Biztosat persze csak a hivatalos bejelentésből tudhatunk majd, egyelőre azonban annak tervezett időpontját is homály fedi, nem lenne meglepő azonban ha addig további információmorzsák is kiszivárognának a rejtélyes készülékről.