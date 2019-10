Már az iPhone-ok felén ott az iOS 13

A rendszer szépen terjed, az iPadOS pedig vékony lemaradással követi - az elmúlt négy évben megjelent készülékeken pedig még nagyobb a legfrissebb kiadás penetrációja.

Szokás szerint rendkívül pörgősen terjed a legújabb iOS, az Apple mobilos rendszerének legújabb verziója alig egy hónappal a megjelenés után már a használatban lévő iPhone-ok felére eljutott.

Az Apple idén október 15-i mérései szerint egész pontosan okostelefonjainak 50 százaléka futtat iOS 13-at, 41 százaléka iOS 12-t, és csak 9 százalékon fut ennél korábbi rendszer. Ha az elmúlt négy év során kiadott eszközöket nézzük az eredmények még látványosabbak, esetükben már 55 százalék futtat iOS 13-at, 38 százalék iOS 12-t, és alig 7 százalékon található régebbi verzió.

Az iPadek valamivel komótosabban frissülnek: a cég összes táblagépének 33 százalékára jutott el a készülékeket célzó legfrissebb rendszer, az iPadOS, 51 százalékuk pedig még iOS 12-t futtat. Az régebbi verziók az iPadek összesen 16 százalékán találhatók meg. A legfeljebb négy éve megjelent modelleknél itt is jobbak az arányok, utóbbiaknál már 41 százalékra jutott el az iPadOS, 51 százalékra az iOS 12, és 8 százalékon fut csak régebbi kiadás.

Érdemes ugyanakkor azt is észben tartani, hogy a vállalat idén gyors egymásutánban több frissítést is kiadott rendszereihez, szinte közvetlenül azok debütálása után: az iOS 13-at követően már az iOS 13.1.1, és az iOS 13.1.2 is napvilágot látott, az iOS 13.2 béta tesztje pedig jelenleg is zajlik. A fenti számokban a cég nem tér ki külön az alverziók penetrációjára, azok az összesített telepített bázist tükrözik. Tekintve hogy az iOS 13 szeptember 19-én mutatkozott be, az iPadOS pedig néhány nappal később, szeptember 24-én látott napvilágot, a rendszer kifejezetten gyors tempóban terjeszkedik, akárcsak tavaly az iOS 12, amely október első felében ugyancsak az eszközök mintegy felére jutott el.

Ezzel szemben az Android tovább küzd az erős fragmentációval: a Google legutóbb májusban számolt be a rendszerverziók eloszlásáról, számai pedig továbbra is gyászos képet festettek a platformról: az akkori legújabb, Android 9 Pie verzió az összes androidos eszköz mindössze 10,4 százalékán futott mintegy kilenc hónappal a rendszer rajtja után. A keresőóriásnak évek óta nem sikerül úrrá lennie a rendszerverziók erős töredezettségén, és továbbra is nagyon messze van tőle, hogy ezen a téren az Apple-lel versenyre tudjon kelni. Biztató lehet ugyanakkor androidos fronton, hogy a keresőóriás 2020. január végétől már kötelezi a gyártókat, hogy új készülékeiket Android 10-zel dobják piacra - persze az kérdéses, hogy a telefonok megjelenését követő frissítési hajlandóságot mennyire sikerül majd javítania.