Drámaian visszaesett a kínai mobilimport az USA-ban

2011 óta a legalacsonyabb szinten az iPhone-ok és más mobileszközök kínai szállítása az Egyesült Államokba.

Drasztikusan visszaesett áprilisban az iPhone-ok és más mobileszközök Kínából az Egyesült Államok felé szállítása, lényegében a 2011-es szintre sikerült visszaesni a Bloomberg szerint. A kínai export 72 százalékkal 700 millió dollár alá csökkent a múlt hónapban, ami már az agresszív vámháború látható következménye. A laptopok és a lítium-ion akkumulátorok mellett az okostelefonok a legfontosabb Kínából importált termékkategória az amerikaiak számára.

A visszaesés másik oka lehet, hogy az Apple aktívan bővíti termelőkapacitását Indiában. A márciussal záruló pénzügyi évben az indiai iPhone-gyártás értéke elérte a 22 milliárd dollárt, ami közel 60%-os növekedést jelent az előző évhez képest.

Ha van amerikai cég, melynek nagyon fájnak Donald Trump amerikai elnök új büntetővámjai, az az Apple, mely termékeinek jelentős részét Kínában gyártja. Hogy az Apple legalább részben ellensúlyozni tudja ezt a hatást, a logisztika jelentős átszervezésével indiai gyártópartnereihez (Foxconn, Tata) fordult. Ugyan Indiára is vonatkozik amerikai büntetővám, de jóval kisebb mértékű, mint Kínára.

A cupertinóiaiak április végén jelentették be, hogy jövőre az összes, Egyesült Államokban eladott iPhone Indiából származhat majd, ami a jelenlegi gyártási volumen alsó hangon dupláját eredményezheti az országban – az elemzők ennek racionalitását szkeptikusan kezelik. Ez természetesen nem tetszik Donald Trumpnak, aki hangsúlyozza, hogy az iPhone-ok gyártását könnyűszerrel be lehetne indítani az Egyesült Államokban, a Bank of America Bloomberg által idézett elemzője szerint azonban ez nem ilyen egyszerű, illetve jelentős mértékben megnövelné a gyártási költséget is.

Via MacRumors