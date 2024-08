Egyszerűbbé teszi a Google az eszközök közti jelszómegosztást

Már nem kell bekapcsolni sem a szinkronizálást a Chrome-ban.

Egyszerűen a Google-fiókba való bejelentkezéssel, a Chrome szinkronizációs funkciójának bekapcsolása nélkül is hozzá lehet majd férni a mentett jelszavakhoz, könyvjelzőkhöz és címekhez a böngészőből – jelentette be a keresőcég.

Az újítás tavaly már megjelent iOS-en, ezt követi most az androidos és a desktopos bevezetés. Az előzmények és a megnyitott lapok Google-fiókba való mentéséhez külön kell majd bejelentkezni, hasonlóan ahhoz, amikor egy külsős alkalmazásba jelentkezünk be a Google-fiókkal.

Ugyan a Chrome már most is képes jelszavak megosztására különbözö platformokon, eddig feltétele volt a 2009-ben bevezetett szinkronizáció bekapcsolása, így a mostani újítás lényege csupán annyi, hogy elég a Google-fiókos bejelentkezés ahhoz, hogy például asztali böngészőből is elérjük a mobilon elmentett jelszavakat.