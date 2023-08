Rekordprofitot jelentett a Nintendo

A Zelda új része, valamint a Mario-film jól kitömte a japánok zsebét.

Eddigi legmagasabb első negyedéves nyereségéről számolt be a Nintendo, ami elsősorban a The Legend of Zelda: Breath of the Wild és a Super Mario Bros.: A film bevételeinek köszönhető. A japán cég 185,44 milliárd jent (1,3 milliárd dollárt) könyvelhetett el profitként 461,34 milliárd jen (3,2 milliárd dollár) árbevétel mellett az idei első negyedévben, amivel túlszárnyalta a 2020-ban felállított, 144,7 milliárd jenes első negyedéves pénzügyi rekordját.

A Super Mario Bros.: A film-et július 26-ig már 168,1 millió ember látta, és 1,349 milliárd dollár nettó bevételt jelentett a cégnek, ez az eddigi legmagasabb bevétel, amit videójátékon alapuló filmnek sikerült összekalapoznia. Mindeközben a The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom 18,51 millió példányban kelt el májusi megjelenése óta, a Nintendo idei pénzügyi évében eladott saját fejlesztésű szoftverekből származó eladások közel felét tette ki. A Mario Kart 8 Deluxe-ból 1,67 milliót sikerült értékesíteni az elmúlt negyedévben.

A Nintendo Switch kézikonzolból az egy évvel korábbi azonos időszakhoz képest (3,43 millió) több, 3,91 millió darab kelt el a negyedévben, amiből 2,83 millió példány a drágább OLED modell volt. A növekedést részben a Zelda új része magyarázza. A már hatéves konzol utódja a legutóbbi híresztelések alapján valamikor 2024-ben érkezhet, de a cég hivatalosan még nem erősített meg semmit ezzel kapcsolatban.