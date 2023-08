2024 végén jöhet a Nintendo Switch 2

Úgy tűnik, ezt a dátumot már sikerülhet tartani.

Egy ideje már hallani híreszteléseket a Nintendo Switch utódjával kapcsolatban, a legutóbbi sejtések szerint az új hardver csak 2024 második felében érkezhet a boltok polcaira – jelentette a VGC belsős forrásokra hivatkozva. Ez nagyjából egybevág Shuntaro Furukawa, a Nintendo elnökének befektetők előtt tett kijelentésével, miszerint a konzol várhatóan a 2023-as pénzügyi év után kerülhet piacra, ami 2024. március 31-én ér véget.

Ugyan hivatalos megerősítés egyelőre nincs a pontos tervezett dátummal kapcsolatban, ez a két szivárgás legalább közelít egymáshoz, azzal ellenben, hogy korábban 2020-as és 2021-es megjelenésekről is lehetett hallani. A Nintendo Switch márciusban lett hatéves, ebből kiindulva a 2024-es év végi, vagy 2025 év eleji generációváltás időszerűnek tűnik. Mindeközben a konzol eladásai csökkenő tendenciát mutatnak: a 2022-ben leszállított mennyiség 22 százalékkal kevesebb volt, mint a megelőző évben, az aktuális pénzügyi évre pedig további 15 százalékos csökkenést jelez előre a vállalat.

A források további morzsákat is elhintettek, többek közt azt, hogy az újgenerációs konzolba cartridge-eket is lehet majd helyezni, és hogy a gyártási költségek lefaragása érdekében OLED helyett LED kijelzőt kap az eszköz. A megjelenés közeledésére utalhat már az is, hogy az elmondások alapján a Nintendo már a szükséges devkitek is eljuttatta a fejlesztőkhöz.