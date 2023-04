Végre a Google Meet is támogatja az 1080p-s videót

A keresőcég utolérte a Zoomot és a Microsoft Teams-et.

Egyelőre korlátozott körben, de már a Google Meet is támogatja az 1080p-s videóhívásokat, eddig csak 720p vagy annál alacsonyabb felbontásban mehetett a csevegés, miközben az olyan versenytársak, mint a Zoom és a Microsoft Teams már jó ideje kínálnak HD-minőséget.

A keresőcég bejegyzése szerint a frissítést egyelőre a kiválasztott, fizetős Workspace és Google One ügyfelek egy része érheti el. Egy másik fontos korlátozás, hogy a jóminőségű videókat csak a Meet webalapú változatában lehet elérni számítógépről, amennyiben az eszköz kamerája támogatja a felbontást. Mivel ez egyben azt is magával hozza, hogy sávszélességből is komolyabb mennyiséget kell „ennie” az appnak, a Google automatikusan csökkenti a felbontást, ha a sávszélesség korlátozottan áll rendelkezésre. A funkció nem alapértelmezetten engedélyezett, külön lehet bekapcsolni a videós feed jobb felső sarkában a HD videó bekapcsolására szolgáló dedikált gombbal.

Az 1080p-s hívás lehetősége az alábbi csomagok felhasználói számára érhető el: Workspace Business Standard, Business Plus, Enterprise Starter, Enterprise Standard, Enterprise Plus, a Teaching and Learning Upgrade, Education Plus, Enterprise Essentials és Frontline. Ezen kívül a legalább 2 TB tárhelyet támogató Google One-csomaggal rendelkező felhasználók kiváltsága.