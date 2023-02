Idén jön az új Pokémon-játék, amiben aludni kell, nem kóricálni

Trailert kapott végre a Pokémon Sleep.

A Pokémon Góval elképesztő sikert befutott The Pokémon Company hosszú idő után pár új infóval jelentkezett rég várt termékével, a Pokémon Sleep című játékkal kapcsolatban. A mobilalkalmazást már 2019-ben bejelentette a stúdió, azóta semmit sem lehetett róla hallani, de most érkezett egy előzetes arról, hogy mire lehet számítani.

Hiánypotló online service mesh alapozó képzést indít a HWSW! A 6 alkalmas, 18 órás, online képzésre március 9-ig early bird kedvezménnyel lehet regisztrálni. A 6 alkalmas, 18 órás, online képzésre március 9-ig early bird kedvezménnyel lehet regisztrálni.

Hiánypotló online service mesh alapozó képzést indít a HWSW! A 6 alkalmas, 18 órás, online képzésre március 9-ig early bird kedvezménnyel lehet regisztrálni.

A játék a mászkálós, szörnygyűjtögetős történetnél jóval nyugalmasabb lesz, elvégre lényegében egy zsebszörnyekkel tűzdelt alváskövetőről van szó: a felhasználó az alvása mennyiségétől és minőségétől függően vonz magához különféle lényeket.

A videók mellett bemutatkozott egy új eszköz, a Pokémon Go Plus Plus is, ami a Pokémon Góhoz fejlesztett kiegészítő új verziója, és a Pokémon Sleep-el is használható lesz - bár az alvós programnak egyébként nem lesz feltétele semmilyen kiegészítő vagy fitneszkarkötő, elég lesz hozzá magában az okostelefon.

Megjelenési dátumot továbbra sem árultak el a fejlesztők, de a tervek szerint még idén landol a program iOS és Android platformokon.