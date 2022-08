Végleg megy a darálóba az Extreme Digital

A hasonló néven üzemelő webshop májusi beszántását követően most végleg felszámolja az Extreme Digital márkát az eMAG, egyben új szlogent is talált magának a piacvezető webshop.

Idén májusban 21 év után bezárt a magyar e-kereskedelmi piac egykor fényesen ragyogó ékköve, az Extreme Digital, mely már korábban beolvadt a romániai központú eMAG-ba. Ez azonban nem jelentette a márka megszűnését is egyben, az Extreme Digital márkával ugyanis továbbra is találkozhattak a websopot látogatók - egészen mostanáig.

Az üzemeltető ma ugyanis bejelentette, hogy mostantól a vállalat az eMAG márkanevet használja tovább a nemzetközileg egységes "márkapozícionálási stratégiája" részeként. A vállalat továbbra is épít az Extreme Digitallal való egyesülés révén az elektronikai termékek értékesítésében szerzett több évtizedes tapasztalatokra, az eMAG.hu-n azonban sokkal több más termékkategória is elérhető, és ezt tükrözi az új márkavízió és szlogen is. utóbbi egyébként a következő:

TALÁLJ RÁ A KERESÉS ÖRÖMÉRE!

Az Exrtreme Digitalt egyébként 2019-ben vette meg az eMAG, a két márka integrálása már ezt követően megkezdődött, egyre határozottabb léptékekben - 2021-ben például már egyszerre tartott Black Friday akciót az Extreme Digital és az eMAG, az elmúlt időszakban pedig olyan, az eredeti koncepciótól teljesen idegen termékek is megjelentek a webáruház kínálatában, mint az alkoholos italok, szépságápolási termékek vagy éppen a pelenkák.

A webáruház teljes termékválasztéka május 2-án került át az eMAG-ra, ezzel párhuzamosan megszűnt a régi értékesítési felület.