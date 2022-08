Vinnai: kata helyett jöjjön ica!

Nagyinterjút adott a Telexnek Vinnai Balázs, az Informatikai Vállalkozások Szövetségének, azaz az IVSZ-nek az elnöke, melyben a szakember számos olyan problémakört érintett, mely a hazai informatikus szakmát meglehetősen érzékenyen érintette az elmúlt időszakban, egyben újfent ráirányítva a figyelmet az iparág továbbra is legsúlyosabb hazai problémájára, a képzett szakemberhiányra.

Vinnai az interjúban jórészt az IVSZ korábban kiadott állásfoglalását ismételte a katatörvény kapcsán, felhívva a figyelmet arra, hogy a kormánynak meg kellene fontolnia egy új, kifejezetten az iparág számára kialakított adónemet:

A szakemberek tömeges elvándorlásának megakadályozása érdekében az IVSZ méltányos és rugalmas adózási formák bevezetését javasolja a magas hozzáadott értékű szellemi munkát végző, de a hagyományos foglalkoztatási formákból kiszoruló szakemberek számára.

Ezek a szakemberek atipikus foglalkoztatásra vágynak, jellemzően nem csak egy cégnek dolgoznak, inkább szabadúszók, nem járnak be munkahelyekre. Olyan adónemet érdemes kidolgozni nekik, amelyik erre reflektál. Vagyis rugalmas, nemzetközileg is versenyképes adózást, amely természetesen tartalmaz lokális közteherviselést, de hosszú távon is átlátható, tervezhető, kiszámítható.