Nevet vált és átalakítja portfólióját a ProtonMail

A korábban elsősorban biztonságos e-mail platformjáról ismert ProtonMail átalakította portfólióját, egyben Proton-ra változtatta a nevét, ezzel jelezve, hogy a szolgáltatás mostanra túllépett a titkosított e-maileken.

A ProtonMail a fokozott adatbiztonságra törekvő felhasználók egyik kedvenc e-mail platformjává vált az évek során, ám az indulása óta kissé eljárt az idő az eredeti csomagstruktúra felett - az üzemeltetők ezt felismerve most kissé leporolták a korábbi díjcsomag-struktúrát, a szolgáltatás nevét egyben Proton-ra változtatva, ezzel is jelezve, hogy a titkosított e-maileken túl is van élet.

A Proton a jövőben is ingyenesen kínálja majd a titkosított e-mail alapszolgáltatást, ami 500 MB helyett immár 1 GB tárhelyet kínál, ugyanakkor továbbra is limitálja (150 db-ban) az egy nap elküldhető e-mailek számát, illetve a címkék és könyvtárak számát.

A Mail Plus a korábbi egyetlen fizetős konstrukciót váltja majd, 4 euró/hónap helyett havonta 5 euróért a korábbinál lényegesen nagyobb, 4 GB helyett 15 GB online tárhelyet biztosítva, mely megosztható az e-mailek és a felhős tárhely (Proton Drive) között.

Végül újdonság az Unlimited csomag, mely a nevével ellentétben egyáltalán nem korlátlan, helyette 12 euróért 500 GB online tárhelyet kínál, egy helyett három domaint és összesen 15 fiókot támogat. A Proton Unlimited-be bekerül a cég VPN-szolgáltatása is, mely immár lényegesen több, 1700 szervercsatlakozást kínál a világ 63 országából