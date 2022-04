Kiderült, mikor jön hozzánk a megújuló PlayStation Plus

Június 22-től kezdve nálunk is elő lehet fizetni a felhős streamingszolgáltatás prémium csomagjára.

A Sony március végén jelentette be, hogy megújítja játékosoknak szánt PlayStation Plus előfizetési rendszerét, ennek megfelelően júniustól kezdve három különböző szintből (Essential, Extra, Premium) választhatnak a felhasználók a megújult PlayStation Plus felhős streaming szolgáltatáson keresztül, ami lényegében a japán cég Xbox Game Passre adott válasza.

Ansible és FinOps online képzésekkel indítjuk a tavaszt! Az üzemeltetés automatizálás és a felhős költség optimalizálás alapjaiba bevezető képzéseinkre most early bird kedvezménnyel lehet jelentkezni. Az üzemeltetés automatizálás és a felhős költség optimalizálás alapjaiba bevezető képzéseinkre most early bird kedvezménnyel lehet jelentkezni.

Ansible és FinOps online képzésekkel indítjuk a tavaszt! Az üzemeltetés automatizálás és a felhős költség optimalizálás alapjaiba bevezető képzéseinkre most early bird kedvezménnyel lehet jelentkezni.

A játékóriás frissített blogposztja már azt is elárulja, hogy egyes régiókban milyen ütemezés és árazás várható. A megújuló PlayStation Plus rajtja tíz kiválasztott európai országban június 22-re esik, és Jim Ryan, a SIE vezérigazgatójának elmondása szerint ebbe a körbe belekerül hazánk is, így nezen a napon már a magyar felhasználók is megnézhetik maguknak az újragondolt szolgáltatást.

Ez azért jó hír, mert az új PlayStation Plus lényegében a PS Plus és a PS Now összeolvasztott utódja, utóbbi Magyarországon pedig nem elérhető. Ahogy a bejegyzésből kiderül, nálunk a PlayStation Plus Premium konstrukcióra lehet majd előfizetni az induláskor. A legdrágább, Premium csomag a két olcsóbb csomagban foglaltak mellett bónusz letölthető, felhőből streamelhető PS3-as címekkel, illetve letölthető és streamelhető PS1, PS2, PSPS címekkel kínál többet. Az árazása az alábbiak szerint alakul: 16,99 euró/hó, 49,99 euró/negyedév, 119,99 euró/év, ami a jelenlegi árfolyamon számítva 6352 - 18 690- 44 862 forintot jelent.

A havi 8,99 eurós áron érkező PlayStation Plus Essential gyakorlatilag a régi PS Plus lesz, a 13,99 eurós PlayStation Plus Extra pedig a fentiek mellett közel 400 játékot tartalmaz majd a PlayStation 4 és a PlayStation 5 kínálatából.

Az új PlayStation Plus szolgáltatás elindulásával a PlayStation Now beolvad a PlayStation Plus kínálatába, és többé nem lesz elérhető önálló szolgáltatásként. A PlayStation Now ügyfelei a jelenlegi előfizetési díjuk megnövelése nélkül automatikusan áttérnek a PlayStation Plus Premiumra.