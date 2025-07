A keresési eredményekre is jobban ráereszti az AI-t a Google

A Google évek óta dolgozik azon, hogy kulcsterméke, a kereső és a vállalat mesterséges intelligencia megoldásai egymással jól megférve, valóban használható és hasznos közeget képezzenek a felhasználó számára. A vállalat először az AI Overview nevű funkcióval próbálta a keresőt és a mesterséges intelligenciát közel hozni egymáshoz - a találati oldalak tetején megjelenő, AI által készített összefoglalók után pedig megérkezett az AI Mode, melynek bevezetése májusban indult el az Egyesült Államokban és Indiában.

A keresőcég csütörtökön bejelentette, hogy újabb AI-alapú funkcióval bővíti a sort: a Web Guide nevű fejlesztés a Google keresési találatainak rendszerezését és csoportokra tagolását fogja szolgálni. Egyelőre egy kísérleti fejlesztésről van szó a Seach Labs keretein belül, melynek célja, hogy a keresőben futtatott lekérdezésekre megjelenített hagyományos találati listán megjelenő linkeket rendszerezettebben, csoportokra osztva tárja az internező elé.

Az AI Mode-hoz hasonlóan a Web Guide is lekérdezés-elosztási technikát alkalmaz, tehát egyszerre több kapcsolódó keresést indít a releváns eredmények azonosításához. A funkció alapját a Gemini modell egyéni verziója adja, mely segít a Google számára értelmezhetőbbé tenni a keresési lekérdezést, majd olyan oldalakat és forrásokat keres, melyeket „nehezebb lenne felfedezni”. A Google szerint a funkció főleg nyitott végű keresési lekérdezéseknél, például a „hogyan utazzunk egyedül Japánban” vagy akár összetettebb, több mondatos lekérdezéseknél lehet hasznos. Az egyéni utazás példájánál a Web Guide olyan csoportosításokat jelenítene meg, mint útikalauzok, biztonsági tippek, utazók tapasztalatai és beszámolói, illetve más kategóriájú tartalmak.

Az eddig tesztek alapján sok link oktatási forrásokból származik, például a Floridai Egyetemről, míg mások YouTube-videókra, Quora-beszélgetésekre és Reddit-beszélgetésekre vezetnek. Ez annak is köszönhető, hogy tavaly a Google évi 60 millió dolláros megállapodást kötött a Reddittel, hogy tartalmait felhasználja képzési célokból.

A funkció egyelőre a kísérleti programokra feliratkozott felhasználók számára érhető el a kereső dedikált Web fülén keresztül, mely az AI-összefoglalók nélküli keresési eredeményeket jeleníti meg. A keresőcég tájékoztatása szerint a jövőben a Kereső felületének más elemein is elkezdi megjeleníteni az AI által csoportosított eredményeket, de pontos ütemtervet nem osztott meg a bevezetéssel kapcsolatban.

A funkció bejelentésének időzítése sem lehet véletlen, miután egyre több kritika éri a keresőcéget amiatt, hogy az AI-összefoglalók csökkentik a külső weboldalakra vezető forgalmat. A Google vezetői szerint a vállalat továbbra is elkötelezett a webes forgalom növelése iránt, és továbbra is tartja magát ahhoz az állításhoz, hogy az AI Overview összefoglalók megtekintése után a felhasználók jobb eséllyel kattintanak a forráslinkekre, és több időt töltenek a híroldalakon.

Ennek ellenére sorra érkeznek az állításnak ellentmondó beszámolók: a kiadók épp a negatív hatásokról számolnak be sorra, a Wall Street Journal cikke szerint az amerikai kiadók esetében már számokban is mérhető a portálok forgalmának drámai visszaesése. Nemrég jelent meg a a Pew Research Kutatóközpont új tanulmánya is, mely alátámasztja a sejtést, hogy a Google AI Overview eszköze valójában inkább csökkenti a külső webhelyekre érkező forgalmat, mivel a felhasználók sokkal kisebb valószínűséggel kattintanak át más webhelyekre, és gyakran az összefoglalóval zárják a keresési folyamatot.