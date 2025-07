Hízik a Google keresőbe épített AI, de egyre láthatóbbak a károk is

Az Alphabet idei második negyedévről szóló eredményei mellett friss számokat jelentett fogyasztói AI-termékei, így a Google keresőben elhelyezett AI Overview, AI Mode és a Gemini asszisztens adaptációjáról a befektetők számára. Sundar Pichai vezérigazgató szerint a Google kereső találati oldalainak tetején megjelenő, AI által készített összefoglaló funkciónak már havi 2 milliárd felhasználója van, ami jelentős ugrás a májusban jelentett 1,5 milliárdos szám után. Nehéz azonban meghatározni, hogy hányan használják önkéntes alapon aktívan az AI összefoglalókat, mivel a Google meglehetősen aggreszívan tolja a felhasználók elé.

A dedikált Google Gemini mobilalkalmazást havi 450 millió aktív felhasználó hívja segítségül, a napi kérések száma több mint 50%-kal nőtt az első negyedévhez képest. Fejlesztői fronton is egyre elterjedtebb az eszköz használata, május óta több mint 9 millió fejlesztő élt a Gemini lehetőségeivel. A felhasználók mindemellett több mint 70 millió videót generáltak le a Veo 3 AI-modellel, a Google Workspace részeként elérhető Veo-alapú, szöveges promptból videót generáló Google Vids pedig közel egymillió havi aktív felhasználóval rendelkezik.

Az USA-ban és Indiában május végén indult el a voltaképp keresőbe épített chatbotként funkcionáló AI Mode bevezetése, ami azóta több mint 100 millió havi aktív felhasználót számlál. Az AI Mode a keresőben külön füllel jelenik meg, és egy Gemini 2.5 promptot kínál, melynek komplex kérdéseket lehet feltenni. A tervek szerint a későbbiekben tartalmazza majd a Deep Search üzemmódot, az AI modelleknél újabban tapasztalható mély kutatási trendre válaszul.

Az AI Mode szintén integrálja a korábban Project Marinernek nevezett kísérleti megoldást, mely a felhasználó nevében képes bizonyos folyamatokat elvégezni a weben. A rendszer így el tudja intézni a bevásárlást, a szálláshely-foglalást vagy éppen a repülőjegy-vásárlást a felhasználó helyett. A Google keresőbe integrált chatbotja emellett hozzáfér a korábbi keresőkifejezésekhez, illetve engedélyezés esetén az e-mailekhez valamint bármely más, Google alkalmazásban tárolt adathoz (pl. Google Drive), mely alapján a képes pontosabb kontextusban látni a felhasználót és célzottabb, testre szabottabb válaszokkal ellátni őt.

Vannak rossz számok is

A Google vezetői szerint a vállalat továbbra is elkötelezett a webes forgalom növelése iránt, és továbbra is tartja magát ahhoz az állításhoz, hogy az AI Overview összefoglalók megtekintése után a felhasználók jobb eséllyel kattintanak a forráslinkekre, és több időt töltenek a híroldalakon. A keresőcég a friss közlendői közt említette azt is, hogy az AI Overview áttekintések 10 százalékkal több Google-keresést eredményeztek.

Még pár hete számoltunk be arról, hogy a kiadók épp a negatív hatásokról számolnak be sorra, a Wall Street Journal cikke szerint az amerikai kiadók esetében már számokban is mérhető a portálok forgalmának drámai visszaesése. A HuffPost asztali és mobilos weboldalainak organikus keresésekből származó forgalma az elmúlt három évben több mint felére esett vissza, és a Washington Post esetében is körülbelül ekkora csökkenést lehet látni – mutatja a SimilarWeb digitális piaci adatszolgáltató friss kimutatása.

A Business Insider a múlt hónapban építette le munkaerőállománya 21 százalékát, amit az extrém forgalmi visszaeséssel magyarázott többek közt. A SimilarWeb számai is alátámasztják az állítást, mivel a híroldal forgalma 55 százalékkal csökkent a 2022 április és 2025 április közti időszakban.

Az Alphabet második negyedéves számainak farvizén megjelent a Pew Research Kutatóközpont új tanulmánya is, mely alátámasztja a sejtést, hogy

a Google AI Overview eszköze valójában inkább csökkenti a külső webhelyekre érkező forgalmat, mivel a felhasználók sokkal kisebb valószínűséggel kattintanak át más webhelyekre, és gyakran az összefoglalóval zárják a keresési folyamatot.

A független amerikai adatszolgáltató 900 amerikai felnőtt online tevékenységét vizsgálta meg közel 69 ezer Google-keresésen keresztül idén márciusban. Az eredmények szerint amikor a kereső AI-összefoglalót jelenített meg, a keresési tevékenységnek csak 8 százaléka hozott kattintást egy hagyományos találatra, szemben azzal a 15 százalékkal, amit az összefoglaló nélküli találatok esetében mértek. Az AI-összefoglalóban megjelenített forráslinkekre pedig rendkívül kevesen kattintanak át, mindössze az esetek 1 százalékában.

További tanulság, hogy az AI-összefoglalókat látó felhasználók nagyobb valószínűséggel, 26 százalékban fejezik be a keresési munkamenetet a Google szolgáltatásán belül, míg a hagyományos kulcsszavas keresés esetén 16 százalékot lehetett mérni.

Tehát ha a felhasználók gyorsan kapnak meg kész válaszokat, nagyobb az esélye annak, hogy nem is kutatnak tovább, és látogatnak meg külső webhelyeket.

Az AI-összefoglalókat jellemzően a hosszabb, kérdésként megfogalmazott keresések esetében jeleníti meg a kereső. Az egy- vagy kétszavas lekérdezéseknek mindössze 8 százalékánál generál ilyet a szolgáltatás, de ez az arány 53 százalékos, ha tíz vagy több kulcsszót ír be a felhasználó. Amennyiben egy keresés a „ki”, „mi” vagy „miért” szavakkal kezdődik, 60 százalék az esély rá, hogy az AI keres választ.

Az AI Overview által generált válaszok 88 százaléka jellemzően három fő forrásból dolgozik (amennyiben angol nyelvű keresésről van szó): a Wikipédia, a YouTube és a különféle kormányzati weboldalak által felkínált nyilvánosan elérhető információkból. A források összetétele nem különbözik drasztikusan a hagyományos találatoknál megjelenő forrásoktól, de a Wikipédia és a kormányzati oldalak gyakrabban jelennek meg az áttekintésekben. A Reddit és a különböző külsős híroldalak a linkek körülbelül 5 százalékban vannak jelen mindkét keresési eljárással.