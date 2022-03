Ez a Sony válasza streaming videojáték-fronton

Egy ideje hallani lehetett már, hogy a Sony PlayStation üzletága megújítja játékosoknak szánt előfizetési rendszerét, ezzel elsődlegesen is választ adva a Microsoft Xbox platformján működő, felhőalapú játékplatformra, az Xbox Cloud Gamingre. Március 29-én a cég hivatalosan is bejelentette, hogy részben a meglévő előfizetéses szolgáltatások átalakításával újítja meg portfólióját, és a streaming platform a PlayStation Plus csomagból fejlődik tovább. Ennek megfelelően júniustól kezdve három különböző szintből választhatnak a felhasználók.

A PlayStation Plus Essentials, Extra és Prémium csomagok rendre 9, 14 és 17 eurós havi díjért lesznek majd elérhetők. Ezek közül a legolcsóbb lényegében változatlan formában a jelenlegi PlayStation Plus lesz, annak meglévő előfizetői bázisával, míg az Extra csomagba bekerül plusz legalább 400 darab rendszeresen frissülő PS4 és PS5 játék.

A legdrágább, Premium csomag a két olcsóbb csomagban foglaltak mellett bónusz letölthető, felhőből streamelhető PS3-as címekkel, illetve letölthető és streamelhető PS1, PS2, PSPS címekkel kínál többet. Lesz még ezen felül egy Deluxe csomag, aminek pontos ára egyelőre nem meghatározott, de úgy tudni, hogy olcsóbb lesz, mint a Premium, és azokra a piacokra szánják, ahol nem érhető el felhős streaming - minden valószínűség szerint eleinte ezek közé tartozik majd hazánk is.

Az Extra és Premium lehetőségeket választók többek közt olyan címekhez férnek majd hozzá, mint a Death Stranding, a God of War, a Marvel’s Spider-Man, a Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, a Mortal Kombat 11 és a Returnal. A Microsoft-féle Xbox Cloud Gaminghoz képest jelentős változás lehet, hogy a Sony riválisával ellentétben nem teszi elérhetővé a felhős játékplatform előfizetőinek a megjelenés napján a legnagyobb konzolos húzócímeket, helyette időlimites kipróbálható változatokat tesz majd elérhetővé ezekből, a játékos pedig a tapasztalatai alapján eldöntheti, hogy kifizeti-e a teljes árat, netán egy exkluzívan az előfizetők számára kínált kedvezménnyel csökkentett árat a teljes játékért cserébe.

Az új PlayStation Plus szolgáltatás elindulásával a PlayStation Now beolvad a PlayStation Plus kínálatába, és többé nem lesz elérhető önálló szolgáltatásként. A PlayStation Now ügyfelei a jelenlegi előfizetési díjuk megnövelése nélkül automatikusan áttérnek a PlayStation Plus Premiumra. A bevezetés fokozatosan történik: júniusban elsőként Ázsiában, majd Észak-Amerikában, Európában válnak láthatóvá az új konstrukciók, majd később a világ minden táján, ahol elérhető a PlayStation Plus.