Az AI diadala avagy vibe coding wtf ?!

Az AI tanulási görbéje egyre meredekebbé válik, már komplett fejlesztési munkafolyamatokat lehet automatizálni vele, akár production ready végeredménnyel. A vibe codingon sem kell már nevetgélni.



Munkájuk kapcsán az AI-t maximálisan kiaknázó szakemberekkel beszélgettünk: vendégünk volt az üzemeltetési oldalról érkező Megyesi Péter (L7mp), illetve Megyes Miklós fejlesztő, aki most már inkább product engineer.

A kraftie eseménysorozat 2025-ös támogatója a Hiflylabs.

