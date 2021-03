Áldását adta a Microsoft-ZeniMax felvásárlásra az Európai Bizottság

A felelős versenyügyi hatóság nem talált problémákat a Bethesda anyavállalatának történelmi akvizíciója körül.

Zöld utat kapott az Európai Bizottságtól a Microsoft a ZeniMax Media felvásárlására. A redmondi óriás tavaly szeptemberben jelentette be, hogy 7,5 milliárd dollárért megveszi a jól ismert Bethesda Softworks videojáték-kiadó anyacégét. Az üzletet az elmúlt hónapokban az Európai Bizottság is megvizsgálta, és mint a napokban kiderült, nem talált versenyügyi problémákat az akvizíció kapcsán. A felvásárlás lezárultával a Bethesda megtartja jelenlegi vezetőségét és továbbra is önállóan működik majd az új anyacég szárnyai alatt. A lépéssel a Microsoft játékstúdióinak száma 23-ra nő.