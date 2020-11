Jogszerűen zárta ki a hatóság a Digi-t a tavalyi frekvenciaaukcióról

Jogszerűen zárta ki a Digi Távközlési Kft. anyacégét a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) azon a tavalyi frekvenciaárverésen, melyen a 700, a 2100 és a 3600 MHz-es frekvenciasávok szabad blokkjainak licenceit értékesítette a szervezet - állítja az NMHH a Fővárosi Törvényszék november 4-i ítéletére hivatkozva.

A valamivel több, mint egy évvel ezelőtt indult jogi eljárás azt volt hivatott tisztázni, hogy a hatóság milyen körülmények közt és milyen indokkal zárta ki a Magyar Telekom, a Telenor Magyarország és a Vodafone Magyarország mellett jelentkező negyedik szereplőt az eljárásból. Az NMHH a nyilvánosság előtt egészen mostanáig nem indokolta részletesen, miért nem vette nyilvántartásba a negyedik jelentkezőt, sőt, eleinte annak kilétét sem közölte, így az eljárás kezdetén még sokan úgy gondolták - tévesen -, hogy a Digi Távközlési Kft. jelentkezett be a frekvenciákért.

Ám amint azt a HWSW is megírta nem sokkal a nyilvántartásba vétel elutasítását követően, valójában nem a magyar leányvállalat, hanem annak anyacége, a holland Digi Communications NV. jelentkezett, nyilvántartásba vételét pedig a hatóság feltételezett megtévesztése miatt utasította el az NMHH. A szervezet keddi közleménye immár részletesebben is beszámol a döntés hátteréről:

A bíróság álláspontja szerint az NMHH a tényekből kiindulva helytállóan jutott arra a következtetésre, hogy a DIGI Kft. azért nem jelentkezett közvetlenül a frekvenciaaukcióra, mert észlelte, hogy vele szemben kizáró ok állna fenn, és ezért az anyavállalat tette ezt meg helyette. Az ítélet rögzíti azt is, hogy a hatóságnak joga és kötelessége volt vizsgálni a jelentkező mögöttes szándékát is, és az NMHH a Digi Kft. anyavállalatának kizárásakor megalapozottan jutott arra a következtetésre, hogy a cég valódi célja nem a frekvenciahasználati jogok saját hasznosítása volt, hanem az esetlegesen elnyert jogok átadása a Digi Kft.-nek. A bíróság egyetértett az NMHH-val abban, hogy az anyacég jelentkezésével a hatóságot meg akarta téveszteni, és részvétele sértette volna az árverési eljárás tisztaságát.