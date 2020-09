iOS-re is jön az Xbox játékstreaming

Az új Xbox appal saját konzoljukról streamelhetnek iPhone-ra vagy iPadre játékokat a felhasználók - a felhős streaming helyzete továbbra sem rózsás.

Hamarosan iPhone-ról is beizzíthatják xboxos címeiket a játékosok: a Microsoft iOS-es Xbox alkalmazásának közelgő frissítésével már az Xbox One konzolról - illetve később a következő generációs Xbox Series X és S modellekről - közvetlenül az okostelefonra streamelhetők az eszközön futtatott játékok. Az az elmúlt hónapokban egyértelművé vált, hogy az Apple nem igazán nyitott a felhős játékstreamingre platformján, az ilyen szolgáltatásokat alkalmazásboltjára vonatkozó irányelveivel gyakorlatilag ellehetetleníti - a saját eszközről indított streaming azonban továbbra is zöld lámpát kap a cupertinói cégtől.

Az új Xbox appban lényegében a Sonytól már ismert PlayStation 4 Remote Play vagy a PC-s Steam Link funkcionalitása köszön vissza (amelyek iOS-en ugyancsak elérhetők) csak épp a Microsoft konzollal párosítva - azaz az adott címek nem a felhőben, hanem a felhasználók saját eszközein futnak, az alkalmazás pedig azok tartalmát streameli az okostelefonokra, akár Wi-Fin vagy mobilhálózaton keresztül. A megoldás az androidos Xbox appban már elérhető, iOS-en pedig a TestFlight progarmban próbálható ki - rövidesen azonban a stabil verzió is elrajtol.