120 hertzes kijelzőt kaphat a OnePlus 8T

Sok újítást úgy tűnik nem hoz majd a telefon a OnePlus 8 Próhoz képest, de a kijelző komoly előrelépés lehet.

Szeptember végén vagy október első hetében érkezhet a OnePlus legújabb csúcstelefonja a OnePlus 8T - számolt be az Android Central, a gyártóhoz közeli forrásokra hivatkozva. Az oldal információi szerint a készülék nem hoz majd túl látványos újításokat a jelenlegi csúcsot képviselő OnePlus 8 Próhoz képest, a legfőbb különbséget a kijelzőben kell majd keresni, amely 6,55 hüvelykjével egy kicsit kisebb lesz a 8 Pro modellénél, cserébe viszont 120 hertzes frissítési gyakoriságot produkál.

Ez a játékosok számára is vonzóvá teheti a készüléket, főleg hogy abban a processzor is megújul, a Qualcomm Snapdragon 865 lapkája helyett már annak felturbózott, 865+ variánsa dolgozik majd a telefonban. Külsőre sem érdemes nagy változásra számítani, a pletykák szerint ugyanaz a kijelzőbe ütött kamerás megjelenés köszön majd vissza itt is, mint a OnePlus 8 Pro esetében. A OnePlus 8T tehát néhány héten belül megjelenik, az Android Central szerint várhatóan nettó 750 dollár környéki áron.