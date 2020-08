Hamarosan jöhetnek a hajtogatható kijelzős ebook-olvasók

Az E Ink Corporation által demózott technológiával kompaktabb és könyvszerűbb eszközök kerülhetnek piacra.

Ígéretes prototípust villantott az ebook-olvasókban használt kijelzőiről ismert E Ink Corporation: a vállalat hajlítható E Ink panellel szerelt, összecsukható készüléket mutatott be, amely az ismert, hajtogatható telefonokban látott felépítést Wacom érintőtoll-támogatással egészíti ki. A technológiával készült e-book olvasók így nem csak kompaktabbak lehetnek, de a kinyitással a hagyományos könyvek, illetve a stylusnak hála a jegyzetfüzetek élményét is jobban visszaadhatják. A prototípus persze elég ormótlan, ugyanakkor következő egy-két évben már jóval elegánsabb eszközökben is feltűnhetnek a hajtogatható E Ink kijelzők, remélhetőleg kereskedelmi forgalomban is.