130 fiókot célzott meg a Twitter elleni támadás

Azt továbbra sem tudni, hogy a feltört fiókok privát üzeneteihez hozzáfértek-e az elkövetők.

Flutter és Kubernetes webinárokkal készülünk Július 21-én és 23-án folytatódik az ingyenes HWSW free! meetup-sorozat, ONLINE formátumban. Július 21-én és 23-án folytatódik az ingyenes HWSW free! meetup-sorozat, ONLINE formátumban.

Flutter és Kubernetes webinárokkal készülünk Július 21-én és 23-án folytatódik az ingyenes HWSW free! meetup-sorozat, ONLINE formátumban.

Folytatódik a nyomozás a Twitter elleni szerdai támadás ügyében, amelynek során ismeretlenek egy sor híresség, köztük Elon Musk, Bill Gates és Barack Obama fiókjai felett is átvették az irányítást. A Twitter frissen közölt információi szerint a korábban vélt egy tucatnál jóval több profilt vettek célba a támadók, azok száma nagyjából 130-ra tehető - a cég szerint ugyanakkor ennek csak kis részéhez sikerült valóban hozzáférni és azokkal tweeteket is közzétenni az elkövetőknek. Az továbbra sem világos, hogy a támadók az érintett fiókok privát üzeneteihez hozzáfértek-e. Az ügyet a Twitter mellett már az FBI is vizsgálja.