Hírességek vesztették el a kontrollt fiókjaik felett a Twittert ért támadásban

Óriáscégek vezetői, politikusok és egy sor további híresség Twitter fiókjai fölött vették át az irányítást tegnap ismeretlen támadók, akik aztán a profilokkal kriptovalutát próbáltak kicsalni azok népes, akár több tízmilliós követőtáboraitól. A közel egy tucat ismert, érintett fiók között Elon Musk, Bill Gates, Barack Obama, illetve Joe Biden Twitter profilja is áldozatul esett a támadásnak.

A Twitter csapata amint tudomást szerzett az esetről, zárolta a fiókokat és törölte a csalók által posztolt tweeteket - noha ahogy az Ars Technica is rámutat, Elon Musk profilja alatt a korábbi tweetek törlését követően is megjelentek a támadók újabb posztjai. Az célba vett fiókok között a hírességek mellett a Twitter több dolgozójának profiljai is ott voltak. A probléma teljes elhárításához a vállalatnak több órára volt szüksége.

SOCIAL ENGINEERING VAGY KENŐPÉNZ?

A Twitter szerint a támadóknak a cég dolgozóit sikerült egy jól koordinált social engineering, azaz pszichológiai manipulációra építő akcióval félrevezetni, és megszerezni tőlük a fiókokhoz tartozó belépési adatokat. A Motherboard egyelőre hivatalosan meg nem erősített értesülései szerint viszont a támadóknak egy Twitter alkalmazott lefizetésével sikerült hozzáférni a cég belső adminisztrátorai eszközeihez és a szükséges információkhoz, ezt a lap (egyelőre ugyancsak tisztázatlan hitelességű) képernyőképekkel támasztotta alá.

A vállalat jelenleg is vizsgálja az ügyet, amely jóval komolyabb problémákhoz is vezethetett volna az egyszerű kriptovaluta-csalásoknál. A támadók kormányzati ügynökségek vagy magas rangú politikusok fiókjainak birtokában akár globális pánikot kelthettek volna, miután órákig szabadon garázdálkodhattak egyes megszerzett profilokkal. Az ügyet súlyosbítja, hogy a támadók jó eséllyel a célpontok privát üzeneteihez is hozzáfértek az akció során. Az ügyben Josh Hawley egyesült államokbeli szenátor is megkereste Jack Dorsey Twitter-vezért, akit arra buzdított, hogy az FBI-jal is vegye fel a kapcsolatot.

Persze a kriptovaluta-csalás sem elhanyagolható károkat okozott: a tweetekben a támadók a népszerű profilok tulajdonosainak nevében azt ígérték, az általuk megadott digitális tárcába utalt összeg dupláját küldik vissza a felhasználóknak - ennek pedig sokan be is dőltek, a fiókok követői összesen 120 ezer dollárnak megfelelő összeget utaltak el a támadóknak. Természetesen továbbra is minden Twitter felhasználónak javasolt erős, egyedi jelszót beállítani a szolgáltatásban, illetve kétfaktoros beléptetést használni, noha mint a jelenlegi eset is mutatja, ez sem jelent biztos védelmet a profilok feltörésével szemben.

VÁRATLAN JELSZÓVÁLTÁS

A támadás menetébe mélyebb betekintést adhat Adrian Lamo fiókjának feltörése: a 2018-ban elhunyt hacker neve egyebek mellett Chelsea Manning WikiLeaks-botránya kapcsán lehet ismerős, Lamo értesítette ugyanis a kémelhárítást 2010-ben a titkosított hírszerzési adatok kiszivárogtatásáról. Lamo profilját halála óta a Lucky225 néven ismert hacker kezeli, aki szerint a tegnapi nap folyamán váratlanul egy a fiókhoz tartozó jelszó megváltoztatásához szükséges megerősítőkódot kapott a Twittertől, majd mielőtt azzal bármit kezdhetett volna, egy email is érkezett hozzá, amelyből kiderült, új eszközzel jelentkeztek be Lamo fiókjába. A profilhoz tartozó telefonszámot a támadók nem változtatták meg, így Lucky225 vissza tudta szerezni afölött az irányítást - legalábbis egy darabig, nem sokkal később ugyanis ismét jelszóváltoztatást célzó megerősítőkód érkezett a profilhoz. Nem kizárt azonban, hogy ez utóbbi már a Twitter lépése volt, hogy zárolja a támadás alatt lévő profilt. Lamo profiljának ügyében a cég nem adott további tájékoztatást.

Jelenleg tehát a social engineering módszerek, illetve a Twitter valamely alkalmazottjának lefizetése is megalapozhatta a támadást, a vállalat azonban egyelőre nem közöl hivatalos részleteket a nyomozásról. A Twitter belső vizsgálata jelenleg is zajlik, ennek ideje alatt dolgozói számára is korlátozza a belső használatú rendszerekhez és eszközökhöz való hozzáférést.