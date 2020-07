UV fénnyel fertőtleníti a telefonokat a Samsung új vezeték nélküli töltője

Az eszköz a gyártó szerint 10 perc alatt sterilizálja a bele helyezett készülékeket.

A továbbra is fennálló globális koronavírus-járvány megfékezése érdekében az elmúlt hónapokban kiemelt hangsúlyt kapott a rendszeres, alapos kézmosás és gyakran fogdosott használati tárgyaink gyakori fertőtlenítése - utóbbiak listájának élén a legtöbbeknél jó eséllyel az okostelefon áll. A Samsung most új eszközzel segítené a fokozott higiéniai óvintézkedéseket: legújabb, globálisan elérhető vezeték nélküli töltője ugyanis az okostelefonok töltése közben UV fénnyel fertőtleníti is azokat.

Persze a vállalat arra konkrétan nem tér ki, hogy a külsőre lezárható fedelű dobozra emlékeztető eszköz ténylegesen elpusztítja-e az okostelefonok felszínén tanyázó koronavírust, ugyanakkor azt kiemeli, az UV fény a baktériumok 99 százalékával végez. A telefon teljes sterilizálásához a készüléknek 10 percre van szüksége, miközben vezeték nélkül 10 wattos teljesítmény mellett tölti azt. A töltődoboz belső dimenziói 196x96x33 milliméter, így akár héthüvelykes képátlójú telefonok is beleférnek. A töltő már európai kereskedőknél is feltűnt, Németországban 58 euró környéki áron kapható.